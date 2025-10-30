Barwy szczęścia, odcinek 3250: Ola odzyska przytomność po operacji i dowie się, na co choruje! Justin jej nie zostawi - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3250 - środa, 5.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3250 odcinku "Barw szczęścia" chora Ola w końcu odzyska przytomność po skomplikowanej operacji! Zdradzamy, że lekarze niezwłocznie zdecydują się na zabieg, gdy zdiagnozują u Zamilskiej uchyłkowe zapalenie jelit, a nawet już i sepsę. I wówczas już nie tylko będą walczyć o zdrowie, ale i życie nowej ukochanej Justina. I choć wszystko przebiegnie pomyślnie, to jednak dziewczyna na dłuższy czas pozostanie w śpiączce.

Ale gdy w 3250 odcinku "Barw szczęścia" wreszcie się obudzi, to lekarze i tak nie będą mieć dla niej dobrych wieści! A wszystko przez to, że po tym przebytym zapaleniu, konieczne okaże się jeszcze wykonanie stomii, co kompletnie ją załamie! Do tego stopnia, że Ola uzna, że to już jej koniec!

- Lepiej nie żyć, niż nosić na sobie ten worek… Jestem skończona! - uzna Ola.

Zakochany Justin nie zostawi Oli po dowiedzeniu się o stomii w 3250 odcinku "Barw szczęścia"!

Jednak oczywiście, w 3250 odcinku "Barw szczęścia" zakochany w niej Justin nawet nie pozwoli jej tak myśleć. Tym bardziej, że w trakcie jej śpiączki, zda sobie sprawę, jak bardzo mu na niej zależy i absolutnie nie będzie chciał jej stracić.

Dlatego w 3250 odcinku "Barw szczęścia" otoczy dziewczynę ogromnym wsparciem i słowami, które dodadzą jej otuchy do zmierzenia się z brutalną rzeczywistością! Szczególnie, że już nie będzie w niej sama, tylko z nim!

- Cześć, piękna… Mogę zostać?… Uciekłaś mi jak Kopciuszek… - wypomni jej Justin.

- I co? Będę twoją księżniczką z workiem na brzuchu?! - zapyta go Zamilska.

- Ty już jesteś moją księżniczką… I nic mi w tobie nie przeszkadza... - zapewni ją Skotnicki.

Skotnicki nie przestanie wspierać Zamilskiej w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia"!

I w 3250 odcinku "Barw szczęścia" absolutnie nie rzuci słów na wiatr, gdyż faktycznie nie zrezygnuje z chorej dziewczyny! Zdradzamy, że Justin nie zaprzestanie swoich wizyt w szpitalu u swojej nowej ukochanej, czym sprawi, że na jej twarzy znów zagości uśmiech!

I nie zniknie do czasu jej wyjścia ze szpitala w 3262 odcinku "Barw szczęścia", gdy ukochany wraz jej matką (Anna Bonna) się po nią zjawią. A Justin kolejny raz udowodni jej, że stomia nie ma dla niego żadnego znaczenia i za wszelką cenę spróbuje zmienić do niej i jej podeście. I z tego względu umówi Olę na spotkanie ze znaną aktorką - Marianną Gierszewską, która także będzie mieć na stomię. Czy to zmieni i pogląd Zamilskiej? Przekonamy się już niebawem!

