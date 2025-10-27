Barwy szczęścia, odcinek 3244: Tak Celina wystawi porwanego Andrzeja policji. Przechytrzy też jego wspólnika Antoniego - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3244 - wtorek, 28.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Misja porwania Andrzeja w 3244 odcinku "Barw szczęścia" dobiegnie końca, a Celina z powodzeniem wykona zadanie, które powierzył jej Cezary Rawicz (Marcel Opaliński). I to w absolutnej dyskrecji, bo nawet uprowadzony Andrzej nie będzie miał pojęcia, kto za wszystkim stoi, kto zgotował mu taki koszmar. W drodze z Włoch do Polski Zastoja spróbuje jeszcze raz wzbudzić litość w Celinie, przekupić ją, żeby puściła go wolno. Na próżno...

Tajna agentka, wynajęta przez syna okradzionej, oszukanej Józefiny (Elżbieta Jarosik) w 3244 odcinku "Barw szczęścia" nie uwierzy w to, że Andrzej jest chory na serce i każdej chwili może umrzeć. Przecież Celina będzie go dalej przewoziła skrępowanego kaftanem, z workiem na głowie w ciemnym bagażniku dostawczego auta.

Porwany Andrzej nie będzie wiedział, co go czeka w 3244 odcinku "Barw szczęścia"

Kiedy w 3244 odcinku "Barw szczęścia", z pomocą Łukasza, porywaczka dostarczy "towar" pod wskazane miejsce, na teren opuszczonych magazynów na obrzeżach miasta, Andrzej jeszcze nie będzie wiedział, co go czeka.

- Nic mi nie rób... Złapią cię! Pójdziesz siedzieć, a możesz być bogata! - Idź przed siebie! - Powiedz ile chcesz? Milion? Dobrze, dam ci milion! A może chcesz mieszkanie w Dubaju?

Celina złapie wspólnika Andrzeja w zasadzkę w 3244 odcinku "Barw szczęścia"

W pewnym momencie Celina puści Andrzeja i w 3244 odcinku "Barw szczęścia" w pośpiechu wsiądzie do samochodu, żeby Zastoja nie zdążył zdjąć worka z głowy. A gdy oszustowi uda mu się uwolnić, zostanie na odludziu zupełnie sam. Z przerażeniem zorientuje się, że jest już w Polsce! Nagle podjedzie luksusowe auto, z którego wysiądzie jego wspólnik, szemrany notariusz Antoni Kiryłło.

- Antoni? - A jednak to ty... Bo już się bałem. Od kiedy jesteś w Polsce? - Nie masz pojęcia, co mnie spotkało! Co za koszmar! - Co się dzieje? Przecież miałeś nie ruszać się z Dubaju? - Miałem, ale mnie dorwali... A jak ty mnie w ogóle tu znalazłeś? - Jak to jak? Przecież sam wysłałeś mi lokalizację... - Ja niczego nie przysyłałem! - Ostatni SMS godzinę temu... - Mam rozładowany telefon... - To kto się pod ciebie podszył i mnie tu ściągnął?

Andrzej i Antoni zatrzymani przez policję w 3244 odcinku "Barw szczęścia"

Po tych słowach Andrzej w 3244 odcinku "Barw szczęścia" zorientuje się, że tajemnicza kobieta, która porwała go w Dubaju wystawiła go policji i przechytrzyła nawet Antoniego. Na teren opuszczonych budynków wjedzie nieoznakowany radiowóz, z którego wysiądą komisarz Marcin Kodur i Majak (Łukasz Borkowski). Oszust i jego wspólnik zostaną zatrzymani przez policję!