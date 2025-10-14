Barwy szczęścia, odcinek 3242: To nie Celina wywiezie Andrzeja z Dubaju. Brońska wynajmie do tego zawodowców - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3242 - piątek, 24.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu „Barwy szczęścia" Celina przyjęła zlecenie Cezarego i zdecydowała się podjąć ogromne ryzyko wytropienia, unieszkodliwienia i przetransportowania Andrzeja do Polski. Dla niej to też ciekawe wyzwanie, jakże inne od śledzenia podejrzanych o zdrady małżonków...

Łukasz pomógł Celinie w serialu „Barwy szczęścia”

Postawiona pod ścianą Celina zadzwoniła w „Barwach szczęścia” do Łukasza (Michał Rolnicki) z Dubaju i poprosiła go o pomoc w „przeprowadzeniu najbardziej spektakularnej akcji w całej jej karierze”. Chciała, by podstawił jej samochód w porcie w Brindisi na południu Włoch.

Szczegóły operacji specjalnej Celiny w 3242. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3242. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Kodur (Oskar Stoczyński) nie będzie zadowolony z rezultatów śledztwa w sprawie Andrzeja. Majak (Łukasz Borkowski) przekaże mu najświeższe informacje:

- Zastoja nie wyjechał z Emiratów, a przynajmniej nie ma na to kwitów.

Marcin poczuje się bezsilny, bo w takiej sytuacji dochodzenie nie będzie miało szansy powodzenia, a polska policja udowodni, że na nic nie ma wpływu. Pomimo impasu Majak będzie dobrej myśli, pewien, że w Dubaju ktoś w końcu wpadnie na trop Zastoi – a naprawdę Janusza Sikory. Podczas gdy funkcjonariusze będą omawiać sprawę Andrzeja, na wielopoziomowym parkingu w Brindisi Celina będzie czekać na „specjalną dostawę” z Emiratów. Dzięki pieniądzom Cezarego – naprawdę sporej kwocie – Brońskiej uda się przeprowadzić „spektakularną akcję”, o której wspomniała Łukaszowi. Sama nie byłaby w stanie przetransportować Zastoi z zachodniej Azji do zachodniej Europy, skąd Brońska zaplanowała przewiezienie go do Polski. Detektywka posłuży się najemnikami – wynajętymi komandosami, którzy wywiozą przestępcę z Dubaju i przetransportują na parking w umówione miejsce. Porwana „przesyłka” będzie „zapakowana” w kaftan bezpieczeństwa, a następnie umieszczona w bagażniku samochodu zostawionego przez Łukasza. W Warszawie Celina podstawi Zastoję Marcinowi. To on dokona aresztowania.