Barwy szczęścia, odcinek 3242: Aleks będzie musiał podzielić się pokojem z Romeem. Aldona podejmie decyzję - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3242 - piątek, 24.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Powrót Aleksa z Londynu już niedługo. Nastolatek najpierw spędził wakacje na obozie językowym w Wielkiej Brytanii, a teraz kończy kontynuację rocznego pobytu w Anglii połączonego z nauką w szkole. W ramach szkolnej wymiany do Aldony i Borysa (Jakub Wieczorek) przyjechał Romeo.

Romeo nie tęskni za rodziną w „Barwach szczęścia”

W serialu „Barwy szczęścia” Borys zapytał Romea, czy stęsknił się za swoją rodziną. Chłopak odpowiedział, że średnio i że u Grzelaków jest mu dobrze. Potem szybko wykręcił się od kontynuowania niezręcznej rozmowy.

Wspaniałomyślna decyzja Aldony w 3242. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Romeo przyzna się do tego, że okradał Grzelaków. Powie im też, że w ojczyźnie nie ma nawet domu. Jego rodzice stracili pracę z powodu zwolnień, a kiedy nie byli w stanie płacić czynszu, zostali bezdomnymi. Niestety, we Włoszech bardzo łatwo kogoś eksmitować. Razem z matką i ojcem sypiał latem pod namiotem, a zimą w noclegowni. Dlatego Bianchi zdecyduje się zostać w Polsce na kolejny rok i poszukać stałego zajęcia. W 3242. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Romeo zacznie pracę w skateshopie u Wiktora (Grzegorz Kestranek). Aldona, widząc jego starania i motywację do poprawy swojego trudnego losu, zaproponuje mu, by pozostał u nich w domu. Nawet w obliczu powrotu Aleksa z Londynu. Wszystko pięknie, tylko że będzie musiał dzielić swój pokój z nieznanym chłopakiem… Ale pewnie da się to wszystko jakoś poukładać.