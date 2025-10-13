Barwy szczęścia, odcinek 3241: Zazdrosna Karolina zrobi Brunowi niespodziankę. Wróci od Bożeny nie wiedząc, co go czeka

„Barwy szczęścia" odcinek 3241 - czwartek, 23.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3236. odcinku serialu „Barwy szczęścia", kiedy Bożena po wypadku trafi do szpitala, Jagoda (Karolina Rzepa) zezwoli na to, by Tadziem tymczasowo zaopiekowała się Amelia (Stanisława Celińska). Babcia, w dobrej wierze – bo chłopiec nie będzie chciał u niej zostać - pójdzie z nim do Bruna. Dla Redlińskiej będzie to jednoznaczne ze złamaniem zakazu sądowego i zapowie, że to zgłosi do sądu.

W 3236. odcinku „Barw szczęścia" Klemens wyleje na głowę Bruna kubeł zimnej wody

W 3236. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Bruno spotka się z Klemensem (Sebastian Perdek). Powie mu, że Bożena zgodziła się, by w czasie jej pobytu w szpitalu to on zajął się Tadziem. Ale Górecki pouczy go, że opinia jego byłej żony – z której Stański tak się ucieszy – zupełnie nie ma znaczenia, bo teraz decyduje tylko sąd. Obieca wysłać wniosek z prośbą, by Bruno mógł zaopiekować się synem. Potrzebna będzie jeszcze opinia Jagody. Pewny siebie i swojego uroku Stański założy, że będzie pozytywna. Przeliczy się i sąd uzna, że chłopiec musi zostać umieszczony w rodzinie zastępczej.

Gorące powitanie Bruna przez Karolinę w 3241. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

Bruno pojedzie z Tadziem na Mazury, uciekając przed postanowieniem sądu o umieszczeniu go w rodzinie zastępczej. Opieka społeczna wyśle w ślad za nim policję. Rozmowa z Bożeną bardzo poprawi ich wzajemne relacje i być może da się uniknąć wysłania chłopca do obcych ludzi. W 3241. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Stański wróci od Bożeny. Nie będzie się spodziewał w domu takiego powitania! Karolinie, zazdrosnej o niego, zacznie się wydawać, że Bruno może zechcieć wrócić do Bożeny, choć przecież się rozwiedli… Dlatego kiedy partner pojawi się w drzwiach, Różańska powita go jak stęskniona kochanka. Będzie się dwoić i troić, by obudzić w nim namiętność, o której zacznie się martwić, że wygasła.