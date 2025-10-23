Barwy szczęścia, odcinek 3241: Sonia po koszmarnej nocy z bandytą zauważy siniaka na udzie! Tak Stefaniak się z tego wykręci - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Barwy szczęścia" odcinek 3241 - czwartek, 23.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Zgwałcona Sonia w 3241 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie pamiętała, co się wydarzy minionej nocy, kiedy razem z Robertem była na randce w teatrze i na kolacji w restauracji, a potem "urwał jej się film". Silny narkotyk, pigułka gwałtu, wciąż jeszcze będzie działała na Sonię, która o poranku spróbuje sobie przypomnieć, ile tak naprawdę wypiła podczas kolacji i skąd ma tak gigantycznego kaca. Przebiegły Stefaniak nie wyprowadzi jej z błędu, że fatalne samopoczucie to właśnie wina kaca.

Sonia w 3241 odcinku "Barw szczęścia" nie przypomni sobie gwałtu

- Boże, taki kac po dwóch kieliszkach wina... - Tak bywa. Widocznie miałaś wczoraj gorszy dzień. Ale nic się nie stało. Ludzka rzecz. Ja się o nic nie gniewam - zapewni "ukochaną" okrutny Robert. - Nie pamiętam, kiedy się ostatni raz tak koszmarnie czułam. I szczerze mówiąc, nie pamiętam, jak wróciliśmy do domu - Dobrze, że ja pamiętam! - zaśmieje się Stefaniak, który był w mieszkaniu, kiedy Bazylow zgwałcił Sonię. - Narozrabiałam, co? - Nie. Byłaś grzeczna jak aniołek... - Nie narobiłam ci wstydu? - No co ty. Po kolacji wsiedliśmy do taksówki. Jak tylko weszliśmy do domu, poszłaś spać... - okłamie Sonię "czuły" partner.

Siniak na ciele Soni w 3241 odcinku "Barw szczęścia". Stefaniak wmówi jej, skąd go ma

Ale na tym nie koniec kłamstw Stefaniaka, bo kiedy w 3241 odcinku "Barw szczęścia" Sonia zauważy na swoim ciele jedyny dowód na to, że została zgwałcona, Robert wybrnie z tego w swoim stylu. Wmówi ukochanej, że się uderzyła. Naiwna Sonia będzie wierzyła we wszystko, co od niego usłyszy. Nie podejrzewając nawet, że minionej nocy nie była w mieszkaniu tylko z Robertem, że przyszedł też Bazylow, który ją zgwałcił.

Przez cały poranek po koszmarnej nocy Soni w 3241 odcinku "Barw szczęścia" Robert będzie odgrywał przez nią rolę czułego partnera. Przygotuje jej witaminy na wzmocnienie, pożywne śniadanie. Zasugeruje nawet, że nie powinna iść do pracy w "Feel Good", skoro tak źle się czuje. Ale Sonia nie będzie mogła zawieźć Dominiki (Karolina Chapko).

- W łazience widziałam, że mam okropny siniak... - Tak? A gdzie? - Na udzie. Boję się spytać skąd to... - To pewnie wczoraj jak wchodziliśmy do mieszkania, uderzyłaś się o krzesło... - okłamie Sonię Robert. - Mówiłeś, że nie rozrabiałam? - Nie, po prostu zachwiałaś się, ja cię nie utrzymałem no i... Nie ma o czym mówić. Może jednak zostaniesz w domu? - Nie mogę. Dominika napisała, że Renata jest na badaniach w szpitalu. Ona chce jak najszybciej do niej jechać. - Ojej, to coś poważnego? - uda troskę Stefaniak. - Nie wiem, pewnie jakieś komplikacje po tym złamaniu...- wyjaśni Sonia.

Sonia odtrąci Roberta w 3241 odcinku "Barw szczęścia"

Po powrocie do domu zgwałcona Sonia w 3241 odcinku "Barw szczęścia" będzie próbowała dojść do siebie, nadal niczego nie pamiętając. A gdy Stefaniak spróbuje się do niej zbliżyć, ona odruchowo go odtrąci, krzycząc, że nie ma ochoty na miłosne uniesienia.