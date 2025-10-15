Barwy szczęścia, odcinek 3241: Romeo dostanie kosza od Ewy! Tak odkryje, że jego urok już przestał na nią działać - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3241 - czwartek, 23.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3241 odcinku "Barw szczęścia" Romeo ponownie spróbuje zbliżyć się do Ewy! Szczególnie, iż będzie bardzo możliwe, że to także i z jej powodu postanowi zostać w Polsce na kolejny rok! I choć co prawda, Bianchi nie będzie miał, do czego wracać, gdyż przecież nie będzie już miał we Włoszech domu, to jednak jego ostatni pocałunek z Walawską, po którym ukochana go odrzuciła, nie będzie tu też także bez znaczenia.

Szczególnie, że w 3241 odcinku "Barw szczęścia" Włochowi naprawdę będzie zależeć do Ewie, w związku z czym postanowi jeszcze raz spróbować u niej swoich sił. Tym bardziej, że przecież minie już sporo czasu od feralnej imprezy, na której Ewelina ich przyłapała i robiła później z tego względu swojej przyjaciółce wymówki, przez co ostatecznie Walawska zrezygnowała ze swojego szczęścia. I niestety z czasem swojego zdania nie zmieni, o czym Romeo boleśnie się przekona!

Ewa znów odrzuci zakochanego w niej Romea w 3241 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3241 odcinku "Barw szczęścia" Romeo zaczepi Ewę na szkolnym korytarzu. Szczególnie, iż nie ujdzie jego uwadze, że od czasu ich pocałunku i afery, jaka po nim wynikła, ukochana zaczęła go unikać, co oczywiście nie będzie mu na rękę, gdyż wciąż będzie mu na niej zależeć! I kolejny raz otwarcie jej to zakomunikuje.

- Nie traktuj mnie jak jakiegoś głupka, przecież widzę, że mnie unikasz! - wyrzuci jej Romeo, po czym zapyta z nadzieją - Naprawdę nie może być między nami… jak wcześniej?

- Czyli... jak? - spyta Ewa.

- No, wiesz… Ja rozumiem, że ty nie chcesz wybierać między mną a Eweliną, ale to, co się wtedy stało… ten nasz pocałunek… to było szczere. Serio... - zapewni ją Bianchi.

Tyle tylko, że w 3241 odcinku "Barw szczęścia" na Ewie nie zrobi to już żadnego wrażenia, przez co Romeo znów spotka się z odrzuceniem z jej strony, czego kompletnie nie zrozumie!

- Super. Ale nic z tego nie będzie! - zakomunikuje mu Walawska.

- Dlaczego? - spyta zasmucony Włoch.

- Bo nie będziemy parą, zrozum to wreszcie! - ukochana postawi sprawę jasno.

- Ale właśnie nie rozumiem! Chodzi ci o lojalność wobec Eweliny?... Przecież już się nie kumplujecie! - zauważy Romeo.

Co zrobi Bianchi po kolejnym koszu od Walawskiej w 3241 odcinku "Barw szczęścia"?

Jednak w 3241 odcinku "Barw szczęścia" w końcu zda sobie sprawę, o co tak naprawdę chodzi Ewie i boleśnie przekona się o tym, że jego urok już po prostu przestał na nią działać. I zupełnie nie będzie mógł się z tym pogodzić, gdyż przecież on wciąż będzie chciał z nią być.

Ale czy po kolejnym odrzuceniu przez Walawską w 3241 odcinku "Barw szczęścia" da sobie w końcu spokój i odpuści? A może wręcz przeciwnie, postanowi zawalczyć o Ewę i udowodnić jej, że naprawdę mu na niej zależy? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!