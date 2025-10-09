Barwy szczęścia, odcinek 3235: Aldona i Borys odkryją kolejne oszustwo Romea! Skończą przez Włocha w więzieniu? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3225 - środa, 15.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3235 odcinku "Barw szczęścia" na Grzelaków będzie czekać kolejna niemiła niespodzianka ze strony Romea, który jak się okaże, jeszcze wszystkiego im o sobie nie powie! I choć Bianchi w końcu przyzna się do kradzieży w ich sklepie i to nie tylko Borysowi, który wcześniej przyłapał go na gorącym uczynku, ale także i Aldonie, która w pierwszej chwili postanowi się go pozbyć, to jednak zmieni zdanie, gdy Włoch przyzna, że nie ma do czego wracać! Chłopak w końcu wyzna, że nie ma za granicą domu, którzy jego rodzicie stracili po zwolnieniu z pracy.

Ale w 3235 odcinku "Barw szczęścia" Aldona i Borys przekonają się, że nie była to jedyna tajemnica, którą ukrywał przed nimi Romeo, bo Włoch będzie miał na sumieniu nieco więcej! I niestety w tym przypadku nie będzie już żartów!

Grzelakowie odkryją, że Romeo handluje podróbkami w 3235 odcinku "Barw szczęścia"!

A wszystko przez to, że w 3235 odcinku "Barw szczęścia" Grzelakowie odkryją, że bluzy, którymi Bianchi będzie handlował, to zwykłe podróbki! I wówczas pojawi się problem, gdyż Włoch już zdąży tyle ich sprzedać, że będzie go stać na oddanie słonego długu Aldonie i Borysowi za towary, wyniesione wcześniej z ich sklepu! A to i tak nie będzie koniec, gdyż przecież Wiktor (Grzegorz Kestranek) złoży u niego zamówienie hurtowe, co będzie mogło wpłynąć i na jego skateshop!

Oczywiście, w 3235 odcinku "Barw szczęścia" małżonkowie od razu zdadzą sobie z tego sprawę i skarcą chłopaka za jego zachowanie. Tym bardziej, iż będą świadomi tego, że jeśli to wyszłoby to na jaw, to na nich spadłaby kolejna odpowiedzialność prawna, co w ich sytuacji byłoby naprawdę niekorzystne. Zwłaszcza po ostatniej akcji z narkotykami, w które Aleks (Hubert Wiatrowski) został wrobiony przez swoich kolegów - Jacka (Aleksander Szeląg) i Julka (Kacper Krasowski), którzy za jego plecami urządzili sobie plantację w ich szklarni!

- Tak się nie robi, stary… - zwróci mu uwagę Borys.

- Jeszcze tego brakuje, żebyśmy tu mieli kolejną aferę! Była z plantacją marihuany, to teraz kolejna z podróbkami!... Pięknie! - skwituje Aldona.

Włoch wpakuje Aldonę i Borysa do więzienia w 3235 odcinku "Barw szczęścia"?

Czy zatem w 3235 odcinku "Barw szczęścia" oszustwo Romea wyjdzie na jaw, a Grzelakom znów przyjdzie za to zapłacić najwyższą cenę? Czy Aldona i Borys szybko pożałują tego, że jednak pozwolili Włochowi u siebie zostać? Czy przyjdzie im odpowiedzieć za kolejny jego występek?

A może to w 3235 odcinku "Barw szczęścia" ujdzie Romeo na sucho i nikt więcej nie odkryje, że Włoch handlował podróbkami, na których tylko zarabiał? Czy Bianchi po ostrzeżeniu Grzelaków wycofa się z nielegalnego interesu? Zdradzamy, że tak, bo chłopak postanowi legalnie zatrudnić się w skateshopie Kępskiego! Ale to wcale nie będzie oznaczało końca jego problemów, a wręcz przeciwnie! Czy zatem faktycznie pociągnie za sobą i Grzelaków? Przekonamy się już niebawem!