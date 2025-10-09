Barwy szczęścia, odcinek 3239: Łukasz straci pracę przez Agnieszkę? Poleci do ukochanej i słono za to zapłaci - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3239 - wtorek, 21.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3239 odcinku "Barw szczęścia" Agnieszka obsypie Łukasza MMS-ami ze sklepu odzieżowego, gdzie jak podaje swiatseriali.interia.pl będzie wybierać kreację na ich kolejne spotkanie. Siostra Kasi (Katarzyna Glinka) wyśle ukochanemu zdjęcia w kilku różnych sukienkach, które chciałaby założyć na ich kolejną randkę, czym już pobudzi wyobraźnię Sadowskiego! Do tego stopnia, że nie będzie mógł on skupić się na pracy! Ale to będzie dopiero początek!

- Jak ja mam pracować? - zapyta ją Łukasz.

- A co, nie możesz się skupić? - szepnie Agnieszka, której wyraźnie się to spodoba!

I z tego względu w 3239 odcinku "Barw szczęścia" na tym się nie zatrzyma i otwarcie zapowie ukochanemu, że zdjęć będzie więcej i to jeszcze bardziej gorących! I faktycznie tak będzie, gdyż już po chwili, Agnieszka zacznie wysyłać Łukaszowi MMS-y w samej bieliźnie!

- Wyślesz jeszcze jedno, a rzucam wszystko i jadę do Włocławka - zapowie jej Sadowski.

Łukasz wyjdzie z pracy i znów wszystkich okłamie w 3239 odcinku "Barw szczęścia"!

I w 3239 odcinku "Barw szczęścia" napalony Łukasz rzeczywiście tak zrobi! Sadowski postanowi czym prędzej udać się do Włocławka, ale oczywiście nie będzie mógł zostawić redakcji "Szoku" bez opieki, dlatego od razu wezwie do siebie Modrzyckiego (Piotr Ligineza) i poprosi go o kolejne już zastępstwo! Ale ponownie nie przyzna się, co jest tak naprawdę powodem jego kolejnej nieobecności!

- Musisz mnie zastąpić... - zakomunikuje mu redaktor naczelny.

- Znów? - zdziwi się jego zastępca.

- Tak wyszło. Jadę w teren zbierać materiały... Mam dość tego ślęczenia za biurkiem, korzenie tu zaraz zapuszczę. Muszę czasem ruszyć w teren - okłamie go Łukasz, po czym wybiegnie z redakcji.

Ale tuż po jego wyjściu w 3239 odcinku "Barw szczęścia" w redakcji zjawi się także i Kornel, którego uwadze nie ujdzie ponowna nieobecność Łukasza. Jezierski tak się zdenerwuje, że zacznie nawet rozmyślać nad zmianą redaktora naczelnego, gdyż Sadowskiego więcej nie będzie w pracy niż będzie!

- Jest w terenie. Ja go zastępuję - poinformuje go Modrzycki.

- Może powinieneś zastąpić go na stałe... Naczelny przede wszystkim ma kierować redakcją, a nie odwalać zwykłą dziennikarską robotę. Redakcja rozejdzie się w szwach, bo nie będzie komu przypilnować ludzi - zdenerwuje się Kornel.

Radość Sadowskiego nie potrwa długo w 3239 odcinku "Barw szczęścia"!

Tym bardziej, iż nie będzie świadomy, że w tym czasie w 3239 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz wcale nie zbiera materiałów tylko jest już we Włocławku, gdzie w najlepsze zabawia się z Agnieszką! Zdradzamy, że Sadowski zabierze ukochaną na spontaniczny wypad do lasu, czym ogromnie jej zaimponuje!

- Jak licealiści... Poczułam się znów jak nastolatka, to było cudowne. No, panie redaktorze, nie spodziewałam się po panu takiego spontanu - przyzna Agnieszka.

Jednak w 3239 odcinku "Barw szczęścia" ich wyjazd nieco się przedłuży, gdyż w drodze powrotnej zakochani złapią kapcia, przez co konieczna okaże się wymiana koła w samochodzie dziennikarza. Oczywiście, Łukasz wszystkim się zajmie, ale w tym samym czasie Agnieszka odnajdzie w jego portfelu paragon z Włoch, przez co znów stanie się zazdrosna o swojego ukochanego! I w efekcie Sadowski będzie musiał stawić czoła już nie tylko swojemu szefowi, ale także i partnerce!