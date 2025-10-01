Barwy szczęścia, odcinek 3238: Tak Janka wkroczy do życia Mariusza! Siostra byłej narzeczonej Karpiuka nie zjawi się bez powodu - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3238 - poniedziałek, 20.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3238 odcinku "Barw szczęścia" do życia Kasi i Mariusza w końcu wkroczy Janka, o której już wcześniej informowaliśmy jako pierwsi! Młoda i atrakcyjna kobieta okaże się siostrą byłej narzeczonej Karpiuka, Marleny Dąbrowskiej, z którą ostatecznie rolnikowi nie udało się stworzyć małżeństwa, a ich związek się rozpadł.

Ale w 3238 odcinku "Barw szczęścia" dawna ukochana niejako znów mu o sobie przypomni, gdy w jego domu zjawi się jej siostra, która po studiach postanowi wrócić do Brzezin i poprowadzić gospodarstwo ich ojca. Jednak nim do tego dojdzie, to oczywiście wpadnie do Karpiuka, aby się z nim przywitać i odkryć, że nie mieszka już sam!

Kasia, po pojawieniu się Janki, zacznie być zazdrosna o Mariusza w 3238 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3238 odcinku "Barw szczęścia" Mariusz zapozna ze sobą Jankę i Kasię, która stanie się następczynią Marleny, gdyż też będzie już przecież narzeczoną rolnika. Jednak Sadowska wcale nie będzie mogła być taka pewna swojej pozycji i to nawet mimo tego, iż Karpiuk tak o to zabiegał. A to dlatego, że pojawienie się Dąbrowskiej wszystko zmieni!

Tym bardziej, gdy w 3238 odcinku "Barw szczęścia" Kasia odkryje, że są z Mariuszem w naprawdę dobrej relacji i to nawet mimo tego, iż przecież nie wyszło mu z jego siostrą. I to zacznie już niepokoić Sadowską, która nawet stanie się zazdrosna o swojego narzeczonego!

Siostra byłej narzeczonej Karpiuka stanie się zagrożeniem dla Sadowskiej w 3238 odcinku "Barw szczęścia"?

Szczególnie, że Janka nie pojawi się u nich jedynie w 3238 odcinku "Barw szczęścia", bo gdy zostanie w Brzezinach, to stanie się naprawdę częstym gościem w domu Mariusza, który oczywiście nie odmówi jej ani towarzystwa, ani pomocy. Tym bardziej, że i tak będzie z tego słynął, a w jej przypadku to już w ogóle!

A zatem w 3238 odcinku "Barw szczęścia" Kasia naprawdę będzie miała czego się obawiać. Szczególnie, że Janka zdecydowanie wyróżni się na tle pozostałych sąsiadek z Brzezin, które będą już nieco starsze od Karpiuka, a teraz nagle pojawi się młoda i ładna dziewczyna, a na dodatek wcale mu nie taka obojętna! Czy Janka zagrozi ich związkowi, przez co i z narzeczeństwa Kasi i Mariusza nic nie wyjdzie? Czy Sadowska straci ukochanego? Tego dowiemy się już niebawem!