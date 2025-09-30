Barwy szczęścia, odcinek 3236: Tadzio trafi do rodziny zastępczej! Bruno złamie sądowy zakaz - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3236 - czwartek, 16.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3236 odcinku "Barw szczęścia" Bruno postanowi obejść sądowy zakaz spotkań z synem, co niestety nie skończy się dobrze! Stański znów zdecyduje się działać na własną rękę, co przysporzy tylko więcej kłopotów niż zysków. A wszystko przez to, że po wypadku Bożeny, za wszelką cenę nie będzie chciał, aby kuratorka Jagoda (Karolina Rzepa) odprowadziła chłopca do specjalnej placówki dla dzieci. Szczególnie, że nie będzie wiadome, ile czasu Stańska tam spędzi. I z tego względu zaprosi go do siebie wraz z Amelią, co oczywiście nie spodoba się Klemensowi!

Tym bardziej, że w 3236 odcinku "Barw szczęścia" prawnik doskonale zda sobie sprawę, że przez takie zachowanie Bruna, Tadzio będzie mógł trafić do rodziny zastępczej i od razu poinformuje o tym swojego klienta. Jednak Stański nie będzie chciał oddać synka, przez co szybko przekona się, że mecenas Górecki będzie miał jednak rację!

Bruno nie pozwoli umieścić Tadzia w rodzinie zastępczej w 3236 odcinku "Barw szczęścia"!

A wszystko przez to, że już w 3237 odcinku "Barw szczęścia" sędzia faktycznie podejmie decyzję o skierowaniu Tadzia do rodziny zastępczej, o czym natychmiast dowie się poszkodowana Bożena! I nie zważając na swój stan zdrowia, czym prędzej wypisze się ze szpitala na własne żądanie, aby ratować synka przed pójściem w obce ręce, w czym były mąż oczywiście jej pomoże!

W 3237 odcinku "Barw szczęścia" Bruno postanowi czym prędzej wybrać się do swojej byłej żony na Mazury, o czym niestety dowie się także i przedstawicielka opieki społecznej, która natychmiast zgłosi sprawę na policję! I wówczas funkcjonariusze natychmiast ruszą w pościg za Stańskim, który jednak dotrze tam jako pierwszy w ramach bezpieczeństwa postanowi zostać u Bożeny na noc!

Co będzie dalej ze Stańskim i jego synkiem w 3237 odcinku "Barw szczęścia"?

Jednak wydaje się, że w 3237 odcinku "Barw szczęścia" to będzie jedynie kwestia czasu, aż policjanci złapią Stańskiego! A wtedy będą mu już groziły znacznie poważniejsze konsekwencje niż tylko umieszczenie synka w rodzinie zastępczej! Jak zatem skończy się ta sprawa? Przekonamy się już w 3237 odcinku "Barw szczęścia"!