Barwy szczęścia, odcinek 3235: Koniec niewinnej przyjaźni Emilki i Emila? Malwina i Asia zaczną podejrzewać, że ich relacja zrobiła się „dorosła”

„Barwy szczęścia" odcinek 3235 - środa, 15.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu "Barwy szczęścia" Emilka straciła twarz, na własne życzenie i z pragnienia, by wreszcie przestać być hejtowaną. Szkolne prześladowania rozpoczęły się, gdy w sieci pojawiło się nagranie chorej Malwiny na balkonie hotelu, gdy chciała z niego skoczyć. Potem nie tylko się nie skończyły, ale jeszcze przybrały na sile.

Szkolne piekło Emilki w serialu „Barwy szczęścia”

By przypodobać się koleżankom, dziewczynka zorganizowała dla nich darmowe lekcje jazdy konnej w stadninie Józefiny (Elżbieta Jarosik), a by zrobić na nich wrażenie i wzbudzić zazdrość – jest o niebo lepsza od pogardy! – okłamała je, że poleciała do Finlandii na jej wesele i sfabrykowała zdjęcie z podróży. Kiedy w „Barwach szczęścia” kłamstwo wyszło na jaw – o czym przestrzegała ją Małgorzata (Adrianna Biedrzyńska) – dziewczyny urządziły jej w szkole piekło. Emilka marzy teraz o nauczaniu domowym i trudno się jej dziwić.

Niepokojąca bliskość Emilki i Emila w 3235. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Od dwóch lat najlepszym przyjacielem Emilki jest Emil. Wspiera ją w trudnych relacjach z koleżankami i kolegami w szkole, pociesza i pomaga nabrać dystansu do tego, co ją spotyka. Ale czy ich przyjaźń jest faktycznie tak niewinna? W 3235. odcinku serialu „Barwy szczęścia” dorośli zaczną podejrzewać, że nie… Kiedy dziewczynka zacznie dopytywać Malwinę o sprawy związane z seksem, matka zmartwi się, że z Emilem zaczęli eksperymentować ze swoją intymnością. O tym samym pomyśli też Asia. Czy niepokój obydwu jest uzasadniony? Przekonamy się już wkrótce!