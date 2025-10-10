Barwy szczęścia, odcinek 3233: Porażający dramat Kacpra! Straci ukochaną dziewczynę Hanię - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3233 - poniedziałek, 13.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3233 odcinku "Barw szczęścia" Kacper dowie się, że jego ukochana dziewczyna Hania postanowiła wyjechać na stypendium do Irlandii, co kompletnie go załamie! Tym bardziej, że zda sobie sprawę, że będzie to poważna próba dla ich związku, gdyż trudno będzie im go utrzymać na odległość. Ale Emilka będzie zupełnie innego zdania!

W 3233 odcinku "Barw szczęścia" Brodzińska będzie przekonana, że Hani wcale nie chodzi o naukę tylko właśnie o ich związek, a raczej ich koniec! Siostra Kacpra będzie pewna, że wyjazd jego dziewczyny to jedynie ucieczka od niego, ale on nie będzie chciał w to uwierzyć!

- Moim zdaniem Hania cię zostawiła… - wyzna mu Emilka.

- Nie wierzę! Dlaczego mi tego nie powiedziała? - zacznie zaprzeczać Kacper.

- Bo się wstydziła. Albo się bała, że cię to zaboli - uzna jego siostra.

Kacper straci Hanię już na dobre w 3233 odcinku "Barw szczęścia"?

Jednak w jej wersję w 3233 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie mógł uwierzyć i Jerzy (Bronisław Wrocławski), który od razu także wtrąci się do rozmowy rodzeństwa. Tym bardziej, że tak jak Kacper zupełnie nie będzie mógł pojąć rozumowania Emilki. Szczególnie, że przecież sam także dobrze będzie znał Hanię, a to kompletnie nie będzie w jej stylu! Aczkolwiek i na to w 3233 odcinku "Barw szczęścia" Brodzińska znajdzie wytłumaczenie, którym tylko jeszcze bardziej zdenerwuje, a tym samym dobije swojego brata!

- Ale... dlaczego miałaby zostawić Kacpra tak bez słowa? - zdziwi się Jerzy.

- Pewnie liczy, że on zapomni. I się samo rozejdzie w czasie, kiedy jej nie będzie w Polsce… - stwierdzi Emilka.

- Miałbym zapomnieć o swoim związku?! - zirytuje się Jabłoński.

Czy to już koniec Hani i Kacpra w 3233 odcinku "Barw szczęścia"?

W tym momencie w 3233 odcinku "Barw szczęścia" Kacper załamie się jeszcze bardziej. Ale czy Emilka faktycznie będzie mieć rację i przez swój wyjazd Hania rzeczywiście postanowi uciec od Jabłońskiego i w ten sposób zakończyć ich związek?

A może ambitnej Hani jednak będzie chodzić wyłącznie o naukę i możliwość wykorzystania szansy, która niekoniecznie będzie musiała się powtórzyć? Czy dziewczyna Kacpra jeszcze wróci ze stypendium z Irlandii? Czy to będzie koniec ich związku? A może w ostatniej chwili Hania jednak zmieni zdanie i zostanie ze swoim chłopakiem? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w 3233 odcinku "Barw szczęścia"!