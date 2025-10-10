Barwy szczęścia, odcinek 3232: Pożegnanie Reginy i Franka. Znikną na zawsze? Wiemy, co się z nimi stanie - ZDJĘCIA, WIDEO

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2025-10-10 20:36

Regina i Franek pożegnają się z serialem "Barwy szczęścia" w 3232 odcinku! Kamila Kamińska i Mateusz Banasiuk znów na dłużej znikną z obsady ze względu na ciążę 37-letniej aktorki, która już niedługo urodzi swoje drugie dziecko. To dlatego Regina zdecydowała się sprzedać swój fitness klub i razem z Frankiem i ich synem Kamilkiem zamieszkać na stałe w Bydgoszczy. W 3232 odcinku "Barw szczęścia" małżonkowie pochwalą się przyjaciołom, że zaczęli razem nowe życie i nie oglądają się za siebie. Poznaj szczegóły i zobacz WIDEO z tej sceny.

"Barwy szczęścia" odcinek 3232 - piątek, 10.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Pożegnanie Reginy i Franka, które nastąpi w 3232 odcinku "Barw szczęścia" będzie zarazem otwarciem kolejnego rozdziału w ich małżeństwie. Odwiedzą przyjaciół na "Osiedlu pod Sosnami" przez wyjazdem do Bydgoszczy i przy okazji Regina ostatecznie przekaże swój fitness klub Hermanowi (Maciej Raniszewski). To niewidomy mąż Malwiny (Joanna Gleń), przy jej ogromnym wsparciu, zostanie nowym właścicielem. 

Nie przegap:Barwy szczęścia, odcinek 3244: Celina sprowadzi Andrzeja do Polski! Oszust w końcu trafi w ręce policji - ZDJĘCIA

Franek w 3232 odcinku "Barw szczęścia" zapomni o zdradzie Reginy

- Zaczęliśmy nowy etap, który będzie wspaniały i nie oglądamy się za siebie, tak? - ogłosi szczęśliwy Franek, który długo walczył o Reginę, kiedy kilka miesięcy temu uległa fascynacji Justinem (Jasper Sołtysiewicz) i wyjechała z młodym kochankiem na Sycylię. 

Barwy szczęścia. Nowe życie Reginy i Franka! Tak odbudują swój związek
Super Seriale SE Google News

Regina i Franek przeprowadzą się do Bydgoszczy w 3232 odcinku "Barw szczęścia"

Małżeństwo Reginy i Franka w 3232 odcinku "Barw szczęścia" wkroczy w nową fazę. Udało im się odbudować związek po kryzysie i zdradzie Reginy. Teraz oboje będą pewni nie tylko swojej miłości, ale także tego, że chcą ze sobą być. A przeprowadzka do Bydgoszczy tylko wyjdzie im na dobre.  

- Trochę się zadziało... - Regina pochwali się Kasi (Katarzyna Glinka) swoim szczęściem.

- Odbudowałaś swoje życie - zauważy przyjaciółka.

- Dobrze to ujęłaś. Zamykam etap warszawski...

- Wiesz co, bardzo ci kibicowałam. W sensie wam, tobie i Frankowi...

- Naprawdę? Jakoś tak próbujemy wyciągnąć wnioski, nie popełniać tych samych błędów. Po prostu skupiamy się na przyszłości... Ale wiem, że u ciebie też nowości... Gratulacje!

Odcinek 3232 "Barw szczęścia" będzie ostatnim z udziałem Kamili Kamińskiej, która robi sobie dłuższą przerwę od grania w związku ze zbliżającym się porodem. Scenarzyści nie zdecydowali się przenieść ciąży aktorki także do serialowego życia jej bohaterki Reginy, więc ona i Franek nie zostaną drugi raz rodzicami. 

Barwy szczęścia, odcinek 3232: Pożegnanie Reginy i Franka. Znikną na zawsze, bo zaczęli nowe życie? - ZDJĘCIA, WIDEO
19 zdjęć

Polecany artykuł:

Barwy szczęścia, odcinek 3236: Życie Dominiki się zmieni. Stefaniak już nie będ…