Barwy szczęścia, odcinek 3232: Pożegnanie Reginy i Franka. Znikną na zawsze? Wiemy, co się z nimi stanie - ZDJĘCIA, WIDEO

"Barwy szczęścia" odcinek 3232 - piątek, 10.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Pożegnanie Reginy i Franka, które nastąpi w 3232 odcinku "Barw szczęścia" będzie zarazem otwarciem kolejnego rozdziału w ich małżeństwie. Odwiedzą przyjaciół na "Osiedlu pod Sosnami" przez wyjazdem do Bydgoszczy i przy okazji Regina ostatecznie przekaże swój fitness klub Hermanowi (Maciej Raniszewski). To niewidomy mąż Malwiny (Joanna Gleń), przy jej ogromnym wsparciu, zostanie nowym właścicielem.

Franek w 3232 odcinku "Barw szczęścia" zapomni o zdradzie Reginy

- Zaczęliśmy nowy etap, który będzie wspaniały i nie oglądamy się za siebie, tak? - ogłosi szczęśliwy Franek, który długo walczył o Reginę, kiedy kilka miesięcy temu uległa fascynacji Justinem (Jasper Sołtysiewicz) i wyjechała z młodym kochankiem na Sycylię.

Barwy szczęścia. Nowe życie Reginy i Franka! Tak odbudują swój związek

Regina i Franek przeprowadzą się do Bydgoszczy w 3232 odcinku "Barw szczęścia"

Małżeństwo Reginy i Franka w 3232 odcinku "Barw szczęścia" wkroczy w nową fazę. Udało im się odbudować związek po kryzysie i zdradzie Reginy. Teraz oboje będą pewni nie tylko swojej miłości, ale także tego, że chcą ze sobą być. A przeprowadzka do Bydgoszczy tylko wyjdzie im na dobre.

- Trochę się zadziało... - Regina pochwali się Kasi (Katarzyna Glinka) swoim szczęściem. - Odbudowałaś swoje życie - zauważy przyjaciółka. - Dobrze to ujęłaś. Zamykam etap warszawski... - Wiesz co, bardzo ci kibicowałam. W sensie wam, tobie i Frankowi... - Naprawdę? Jakoś tak próbujemy wyciągnąć wnioski, nie popełniać tych samych błędów. Po prostu skupiamy się na przyszłości... Ale wiem, że u ciebie też nowości... Gratulacje!

Odcinek 3232 "Barw szczęścia" będzie ostatnim z udziałem Kamili Kamińskiej, która robi sobie dłuższą przerwę od grania w związku ze zbliżającym się porodem. Scenarzyści nie zdecydowali się przenieść ciąży aktorki także do serialowego życia jej bohaterki Reginy, więc ona i Franek nie zostaną drugi raz rodzicami.