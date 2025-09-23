Barwy szczęścia, odcinek 3231: Błażej dostanie udaru! Weronika przerażona stanem Modrzyckiego - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3231 - czwartek, 9.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Życie Błażeja w 3231 odcinku "Barw szczęścia" znów będzie zagrożone! Chociaż wciąż nie doszedł do siebie po wyjściu ze szpitala, będzie ignorował problemy ze zdrowiem. Ukrywając przed Weroniką zawroty i bóle głowy, problemy z utrzymaniem równowagi i osłabienie. Poświęci się pracy w redakcji "Szoku" po awansie na zastępcę naczelnego Łukasza Sadowskiego (Michał Rolniki) i nie będzie miał czasu, żeby zadbać o siebie.

Weronika już raz uratowała Błażeja przed śmiercią w serialu "Barwy szczęścia"

A minęły zaledwie cztery miesiące od koszmarnych wydarzeń, gdy Modrzycki stał się celem ataku mściwego Władysława Grada (Zbigniew Stryj), ojca swojej zmarłej dziewczyny Leny. Po tym jak Grad otruł Błażej nalewką, uwięził go w samochodzie w zamkniętym garażu i odpalił silnik, by obaj zginęli, Weronika w ostatniej chwili ocaliła ukochanego przed śmiercią.

Konflikt Błażeja z Jezierskim w 3231 odcinku "Barw szczęścia" doprowadzi do tragedii

Chwile grozy rozegrają się w 3231 odcinku "Barw szczęścia" tuż po tym jak Łukasz wyjedzie do Włoch, nie mówiąc Błażejowi, że chodzi o śledztwo Celiny (Orina Krajewska) w sprawie oszusta Andrzeja Zastoi (Leon Charewicz). Pod nieobecność szefa "Szoku", to Modrzycki będzie rządził redakcją i wda się w konflikt z Kornelem Jezierskim (Jakub Bohosiewicz), właścicielem "Szoku".

Modrzycki z objawami udaru w szpitalu w 3231 odcinku "Barw szczęścia"

Podczas sprzeczki Błażeja i Jezierskiego w 3231 odcinku "Barw szczęścia" Modrzycki dostanie ataku! Nagle źle się czuje i z objawami udaru trafi do szpitala. Weronika będzie przerażona jego stanem. Ani na chwilę nie opuści Błażeja, drżąc ze strachu, że tym razem nie będzie miała tyle szczęścia i nie przeżyje.

Tymczasem próba awaryjnego ściągnięcia Łukasza z urlopu przez Jezierskiego po odwiezieniu Błażeja do szpitala w 3231 odcinku "Barw szczęścia" skończy się odkryciem, że Sadowski okłamał wszystkich przed wyjazdem, że wyruszył do Włoch w podejrzanej sprawie śledztwa Celiny.