Barwy szczęścia, odcinek 3224: Agata porzucona przez Ignacego! Zostawi jej list pożegnalny - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3224 - wtorek, 30.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Agata i Ignacy w 3224 odcinku "Barw szczęścia" rozstaną się na dobre? Po tym jak Kieliszewski bez konsultacji z Pyrką podjął decyzję w sprawie pieniędzy przyjętych od Haliny Kałuży (Marta Zięba), nie będzie miał sobie nic do zarzucenia. Przecież ratował ich przed sądem, sprawą wytoczoną przez darczyńców, którzy wzięli udział w internetowej zbiórce na ich kampera.

Agata nie wybaczy Ignacemu w 3224 odcinku "Barw szczęścia"

Jednak Agata w 3224 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie mogła wybaczyć Ignacemu, że za jej plecami zdecydował sam! Nie zapytał jej zgodę, a ona miała inny pomysł na rozwiązanie tej sytuacji. Pyrka będzie czuła się urażona, zraniona i nie chce rozmawiać o problemach w związku. Milczenie Agaty, traktowanie Ignacego jak powietrze będzie miało fatalne skutki.

Ignacy zdecyduje się na rozstanie z Agatą w 3224 odcinku "Barw szczęścia"

Bo Kieliszewski w 3224 odcinku "Barw szczęścia" podejmie kolejną trudną decyzję i odejdzie od Agaty. Chociaż Emil spróbuje go powstrzymać przed tak pochopnym krokiem.

Barwy szczęścia. Nowa czołówka na 18. urodziny serialu

- Czasami ludzie w związkach się nie dogadują i muszą od siebie odpocząć... - Nie możecie tego przeczekać? Jakoś się pogodzić? - Będzie lepiej jak przeczekamy osobno... Zobaczysz jeszcze za sobą zatęsknimy i będzie wszystko ok... - Ty już nie kochasz Agaty? - No coś ty... Kocham ją tak samo jak zawsze... Tylko musimy spędzić trochę czasu osobno, bo teraz jak jesteśmy razem to się męczymy i cierpimy... - Nie wiem! Nie rozumiem tego! Możesz się jeszcze zastanowić, czy na pewno chcesz to zrobić?

Agata znajdzie list pożegnalny od Ignacego w 3224 odcinka "Barw szczęścia"

W finale 3224 odcinka "Barw szczęścia" Agata wróci do domu, w którym nie będzie już Ignacego. Na stole w kuchni znajdzie bukiet kwiatów i krótki list pożegnalny od Kieliszewskiego.

"Kocham Cię... mimo wszystko" - napisze jej Ignacy. Po zniknięciu ukochanego Agata usłyszy złą wiadomość od Emila.

- A gdzie Ignacy? Jeszcze nie wrócił? - Wrócił, ale już go nie ma... - A mówił ci może dokąd idzie? - Spakował rzeczy i się wyprowadził... - Słucham? - Próbowałem go zatrzymać, ale nie udało mi się...

Czy Hubert pogodzi Agatę i Ignacego w 3225 odcinku "Barw szczęścia"?

W konflikt Agaty i Ignacego w 3225 odcinku "Barw szczęścia" włączą się Hubert (Marek Molak) i Asia (Anna Gzyra), próbując pogodzić skłóconą parę. Pyrka postara się przemówić siostrze do rozsądku i stanie po stronie Ignacego w sprawie Haliny i Omara (Kirił Denev).