Barwy szczęścia, odcinek 3224: Agata porzucona przez Ignacego! Zostawi jej list pożegnalny - ZDJĘCIA

Agata i Ignacy w 3224 odcinku "Barw szczęścia" rozstaną się na dobre? Po tym jak Kieliszewski bez konsultacji z Pyrką podjął decyzję w sprawie pieniędzy przyjętych od Haliny Kałuży (Marta Zięba), nie będzie miał sobie nic do zarzucenia. Przecież ratował ich przed sądem, sprawą wytoczoną przez darczyńców, którzy wzięli udział w internetowej zbiórce na ich kampera.
Agata nie wybaczy Ignacemu w 3224 odcinku "Barw szczęścia"
Jednak Agata w 3224 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie mogła wybaczyć Ignacemu, że za jej plecami zdecydował sam! Nie zapytał jej zgodę, a ona miała inny pomysł na rozwiązanie tej sytuacji. Pyrka będzie czuła się urażona, zraniona i nie chce rozmawiać o problemach w związku. Milczenie Agaty, traktowanie Ignacego jak powietrze będzie miało fatalne skutki.
Ignacy zdecyduje się na rozstanie z Agatą w 3224 odcinku "Barw szczęścia"
Bo Kieliszewski w 3224 odcinku "Barw szczęścia" podejmie kolejną trudną decyzję i odejdzie od Agaty. Chociaż Emil spróbuje go powstrzymać przed tak pochopnym krokiem.
- Czasami ludzie w związkach się nie dogadują i muszą od siebie odpocząć...
- Nie możecie tego przeczekać? Jakoś się pogodzić?
- Będzie lepiej jak przeczekamy osobno... Zobaczysz jeszcze za sobą zatęsknimy i będzie wszystko ok...
- Ty już nie kochasz Agaty?
- No coś ty... Kocham ją tak samo jak zawsze... Tylko musimy spędzić trochę czasu osobno, bo teraz jak jesteśmy razem to się męczymy i cierpimy...
- Nie wiem! Nie rozumiem tego! Możesz się jeszcze zastanowić, czy na pewno chcesz to zrobić?
Agata znajdzie list pożegnalny od Ignacego w 3224 odcinka "Barw szczęścia"
W finale 3224 odcinka "Barw szczęścia" Agata wróci do domu, w którym nie będzie już Ignacego. Na stole w kuchni znajdzie bukiet kwiatów i krótki list pożegnalny od Kieliszewskiego.
"Kocham Cię... mimo wszystko" - napisze jej Ignacy. Po zniknięciu ukochanego Agata usłyszy złą wiadomość od Emila.
- A gdzie Ignacy? Jeszcze nie wrócił?
- Wrócił, ale już go nie ma...
- A mówił ci może dokąd idzie?
- Spakował rzeczy i się wyprowadził...
- Słucham?
- Próbowałem go zatrzymać, ale nie udało mi się...
Czy Hubert pogodzi Agatę i Ignacego w 3225 odcinku "Barw szczęścia"?
W konflikt Agaty i Ignacego w 3225 odcinku "Barw szczęścia" włączą się Hubert (Marek Molak) i Asia (Anna Gzyra), próbując pogodzić skłóconą parę. Pyrka postara się przemówić siostrze do rozsądku i stanie po stronie Ignacego w sprawie Haliny i Omara (Kirił Denev).
- Na jego miejscu postąpiłbym tak samo... Oni muszą się z niej podźwignąć, ale nie waszym kosztem... Nie kosztem twojego związku. Chcesz, żeby czyjeś problemy go zniszczyły? - usłyszy Agata od Huberta.