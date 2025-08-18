Barwy szczęścia, odcinek 3211: Przerażający wypadek Krystyny! Marek zostawi chorą matkę z Witkiem i dojdzie do niewyobrażalnej tragedii - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3211 - czwartek, 11.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3211 odcinku "Barw szczęścia" Markowi wypadnie pilne zlecenie w pracy, którym niestety nie będzie mógł zająć się zdalnie, w związku z czym sam będzie musiał osobiście udać się do swojego klienta. Tym bardziej, że Sebastian (Marek Krupski) wciąż będzie przebywał służbowo w Brazylii, przez co nie będzie miał kogo innego tam wysłać. I wówczas pojawi się problem, gdyż przecież Złoty będzie miał pod opieką chorą Alzheimera matkę, którą wcześniej Jaworski (Jacek Kałucki) zostawi mu przed swoim wyjazdem z przyjaciółmi do Estonii.

A że w 3211 odcinku "Barw szczęścia" chora Jaworska nie będzie mogła zostać sama, to Marek ściągnie do pilnowania jej Witka! I niestety szybo tego pożałuje, gdyż jego syn, a jej wnuczek wcale jej nie dopilnuje i przez to dojdzie do straszliwej tragedii!

Chora Krystyna poparzy się w 3211 odcinku "Barw szczęścia"!

Zdradzamy, że w 3211 odcinku "Barw szczęścia" chora Krystyna włoży rękę do wrzątku, czym mocno przerazi Witka! I nic dziwnego, gdyż dłoń jego babci będzie tak poparzona, że konieczna okaże się pomoc! Ale już z pewnością nie samego jej wnuka, który nawet nie zdoła jej przypilnować!

I z tego względu w 3212 odcinku "Barw szczęścia" do akcji znów będzie musiał wkroczyć Marek! Ale tym razem już nie będzie sam, gdyż będzie mógł liczyć na pomoc Żabci (Hanna Klepacka), która już wcześniej pomagała Krzysztofowi w opiece nad jego chorą żoną i nie inaczej będzie i tym razem. Jednak nie tylko ona, gdyż niespodziewanie dołączy do niej i Olga, co będzie dla wszystkich nie lada szokiem!

Żabcia i Olga pomogą Markowi w opiece nad chorą matką w 3212 odcinku "Barw szczęścia"!

A wszystko przez to, że wcześniej ukochana Marka się na niego wypnie, gdy Złoty wybierze opieką nad chorą matką zamiast ich wspólnego wyjazdu do spa! I choć Olga wyjedzie sama, to jednak wróci i w 3211 odcinku "Barw szczęścia" nie zostawi swojego partnera, gdy zda sobie sprawę, że z Krystyną jest naprawdę źle.

W 3212 odcinku "Barw szczęścia" Marek zjawi się w mieszkaniu Jaworskich już z Olgą, której wpływ dobrze podziała na ranną Krystynę. A to dlatego, że chora Jaworska sięgnie po krzyżówki, dzięki którym odciągnie swoje myśli od ostatniej tragedii, a także będzie mogła ćwiczyć swoją pamięć, co w jej stanie będzie szczególnie ważne!