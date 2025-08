Barwy szczęścia. Marek wprowadzi się do chorej Krystyny po wyjeździe Jaworskiego i szybko tego pożałuje! Będzie miał dość matki

Marek zajmie się chorą matką pod nieobecność Krzysztofa w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Marek wprowadzi się do chorej Krystyny tuż po tym jak Jaworski zdecyduje się wyjechać na kilka dni ze swoimi przyjaciółmi na ryby do Estonii, gdzie z resztą jego żona sama go wyśle, aby choć na chwilę od niej odpoczął. Ale oczywiście, Krzysztof nie zostawi ukochanej bez opieki i poprosi Złotego, aby w czasie jego nieobecności zajął się swoją matką, na co oczywiście on się zgodzi, co jednak nie spodoba się Oldze (Dorota Łukasiewicz-Kwietniewska) i odbije się na ich związku.

Ale w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Złoty nie będzie w stanie odmówić Jaworskiemu, ani tym bardziej zostawić matki samej. I choć wybierze Krystynę, a nie Olgę, to jednak szybko tego pożałuje, gdyż już po chwili będzie miał jej serdecznie dość!

Złoty przekona się, jak źle jest już z chorą Krystyną w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

A wszystko przez to, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach na własne oczy zobaczy, jak z jego chorą na Alzheimera matką jest naprawdę źle. Krystyna jak podaje swiatseriali.interia.pl najpierw zapomni, gdzie trzymają z Krzysztofem herbatę i zrzuci winę na męża, a następnie skarci Marka za to, że przez pomyłkę wsypie jej łyżeczkę cukru!

- Cwaniaczek. Przełożył herbatę i pojechał sobie na ryby - burknie Krystyna tak, że Marek usłyszy i w efekcie sam zrobi jej gorący napar, za co jeszcze sam nieźle się nasłucha. A to będzie dopiero początek...

I z tego doskonale zda sobie sprawę Krzysztof, który w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej szybko skontaktuje się z Markiem, aby wypytać, jak sobie radzi. I wówczas Złoty stanie się świadkiem kolejnej twarzy swojej chorej matki!

- Kazał cię ucałować - przekaże jej Marek.

- Traktuje mnie jak dziecko. Strasznie mnie to denerwuje - westchnie Jaworska, po czym nagle zmieni ton i zacznie mówić do niego dziecięcym głosem - Co mamusia robi dziś na obiad?

Zachowanie chorej Jaworskiej doprowadzi jej syna do szału w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

W tym momencie w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Marek przytuli matkę i wyjaśni, że mamusi nie ma i to on przygotuje jej obiad, co na szczęście Krystyna zrozumie. I wtedy znów wróci do rzeczywistości i przypomni sobie, że Krzysztof zamawia jej obiady z lokalu Żabci (Hanna Klepacka), co oczywiście i Złoty uczyni. Informatyk skontaktuje się z Anią i zamówi u niej posiłek dla matki, po czym odłoży telefon na stół, a ten nagle zniknie!

Oczywiście, w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Złoty będzie wiedział, że to chora matka mu go zabrała i poprosi, aby jej go oddała. Ale ona do niczego się nie przyzna i to z niego spróbuje zrobić głupiego, tak jak zawsze z Krzysztofa.

- Jesteś taki sam jak Krzysztof. On też nigdy niczego nie może znaleźć... Gdybyś położył telefon na stole, to by tam był. Sam nie chodzi, nóg nie dostał - zakpi z niego Krystyna, czym już wyprowadzi go z równowagi. Tym bardziej, gdy Złoty w końcu go odnajdzie w zamrażalniku i już nie wytrzyma - Nie dotykaj moich rzeczy!