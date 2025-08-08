Barwy szczęścia, odcinek 3204: Nikt nie będzie chciał znać „skompromitowanej” Józefiny. Rodzina się jej wyrzeknie - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3204 - wtorek, 02.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W poprzednim sezonie serialu „Barwy szczęścia" bliscy Józefiny bombardowali ją telefonami. Jedni chcieli odzyskać pieniądze już wydane w związku z jej zaplanowanym weselem w Finlandii, inni prześcigali się w nieszczerych wyrazach współczucia. To dobijało Dżo wstrząśniętą oszustwem Andrzeja i pogardą, jaką jej zaserwował na sam koniec, kradnąc nawet pierścionek zaręczynowy, który jej ofiarował. Cezary (Marcel Opaliński) nie mógł patrzeć na jej cierpienie i zaoferował się, że on będzie odbierał wyprowadzające ją z równowagi telefony. Rawiczowa przekonała się, że może liczyć tylko na niego. A jej arystokratyczna rodzina zawiodła ją w chwili próby.

W 3204. odcinku serialu „Barwy szczęścia” po wakacjach załamana Józefina tylko się upewni co do tego, że jest ze swoimi kłopotami niemal zupełnie sama. W swoim środowisku stanie się persona non grata. Wyrzucona poza nawias snobistycznej socjety, chociaż to ona jest ofiarą!

- W oczach moich znajomych jestem skompromitowana... Nie chcą mieć ze mną nic wspólnego… - powie synowi z goryczą.

Kiedy Andrzej poniesie karę za swoje przestępstwa? Cezary dopilnuje, by stało się to jak najprędzej.

Kłótnia Józefiny z Cezarym o stadninę w „Barwach szczęścia”

W dalszych odcinkach nowego sezonu serialu „Barwy szczęścia” pytania Cezarego o sprzedaż najlepszego konia w całej stadninie – klaczy Robusty - rozjuszą Józefinę. Matka wreszcie wytknie mu to, że przez lata w ogóle nie interesował się rodzinnym interesem i zostawił ją z nim samą. Nie ma więc prawa teraz się wtrącać do sposobu, w jaki ona nim zarządza. Powie, że nie ma prawa jej krytykować i że teraz już nie potrzebuje jego pomocy.

Próba samobójcza Józefiny w nowym sezonie „Barw szczęścia”

W kolejnym sezonie „Barw szczęścia” smutek doprowadzi przybitą Józefinę do ostateczności. Postanowi odejść, kompletnie załamana swoją sytuacją i długami, w jakie wmanipulował ją Andrzej. W ostatnim liście poprosi Cezarego, by troszczył się o rodzinę. Uratuje ją cud – syn zjawi się w rezydencji w ostatniej chwili. I zostanie na dłużej.