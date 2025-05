Barwy szczęścia, odcinek 3200: Marczakowie do końca będą wierzyć w uczciwość Andrzeja! Zrobi im się jeszcze żal oszusta - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Barwy szczęścia" odcinek 3200 - środa, 28.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3200 odcinku "Barw szczęścia" w dniu wylotu do Finlandii na bajeczny ślub Józefiny i Andrzeja do Marczaków dojdzie tragiczna wiadomość o nagłym zniknięciu pana młodego! Przerażona Rawiczowa skontaktuje się z Cezarym (Marcel Opaliński), który o wszystkim opowie Natalii, po czym podrzuci ją i Leę (Lena Sobota) do Małgorzaty i Jerzego, a sam uda się do matki, aby dowiedzieć się czegoś więcej.

Dlatego w 3200 odcinku "Barw szczęścia" Natalia przekaże im tylko tyle, co sama będzie wiedzieć. A mianowicie, że Andrzej niespodziewanie zniknie z obrazem i samochodem Józefiny i nie będzie z nim żadnego kontaktu!

- Słuchajcie, bo nic z tego nie rozumiem. Natalka, jak to nie ma Andrzeja? - dopyta zdziwiona Małgorzata.

- Na razie wiemy od Dżo tylko tyle. Cezary podrzucił nas i pojechał do domu do Dżo. Może dowiemy się czegoś więcej - wyjaśni Natalia.

Małgorzata i Jerzy do końca będą bronić Andrzeja w 3200 odcinku "Barw szczęścia"!

I w tym momencie w 3200 odcinku "Barw szczęścia" Marczakowie wraz ze swoimi córkami zaczną dywagować nad tym, co mogło się stać. Tym bardziej, że nagłe zniknięcie Zastoi-Modelskiego i to bez żadnej wiadomości i tuż przed ślubem wyda im się szczególnie dziwne.

Ale oczywiście, nawet przez myśl im nie przejdzie, że Andrzej mógłby okazać się zwykłym oszustem, czyhającym jedynie na majątek Józefiny! A to dlatego, że krętacz zbajeruje i ich, przez co w 3200 odcinku "Barw szczęścia" do końca będą mu wierzyć, a nawet go bronić!

- Andrzej nie zostawił żadnej wiadomości, że gdzieś wyjechał? - zdziwi się Malwina.

- Nic, przepadł. Dżo zaspała, obudziła się i Andrzeja nie było - odpowie Natalia.

- Coś się musiało stać. I to coś poważnego - uzna Jerzy.

- Jureczku, nawet tak nie myślmy - spróbuje przywołać go do porządku Małgorzata.

- Ale jak mam nie myśleć? Przecież to taki słowny człowiek. Czy on kiedykolwiek zawiódł? Nigdy. To co zawiódłby w przeddzień swojego ślubu, który tak pieczołowicie przygotowywał? Za ciężkie pieniądze - stwierdzi Marczak.

- Masz rację on zawsze był punktualny, odpowiedzialny. Nie, coś się musiało stać, słuchajcie - utwierdzi się Marczakowa.

Marczakowie będą przekonani, że Zastoja-Modelski padł ofiarą wypadku w 3200 odcinku "Barw szczęścia"!

I wówczas w 3200 odcinku "Barw szczęścia" już nie tylko Natalia i Jerzy będą przekonani, że najpewniej doszło do jakiegoś wypadku z udziałem Andrzeja, ale i Małgorzata. Choć Malwina rzuci się inne światło na sprawę i uzna, że może za jego zniknięciem stoi choroba! Ale rodzina szybko obali jej tezę i wtedy jeszcze bardziej utwierdzi się w swojej...

- Może ma jakąś niezdiagnozowaną chorobę? No pamiętacie, też wtedy zniknęłam. Może ma chorobę dwubiegunową? - zacznie zastanawiać się Kolska.

- Ale Malwinka, przecież on pomieszkuje u Dżo. Jeżdżą, latają razem. Ona by chyba coś zauważyła - uzna Małgorzata.

- Mógł mieć wypadek - stwierdzi Jerzy.

- Nie, proszę cię, przestań - zacznie błagać Marczakowa, ale to i tak nic nie da.

- Ale, proszę - zakpi z niej mąż, po czym w 3200 odcinku "Barw szczęścia" stanowczo doda - Uważam, że trzeba dzwonić na policję, 112...

- No, ale jak to? Przecież mamy zaraz lecieć. Wszystko gotowe - przypomni mu żona.

- Spokojnie, nie panikujmy. Cezary zaraz zadzwoni i wszystko się wyjaśni - spróbuje uspokoić ich Natalia. I dobrze, gdyż Andrzejowi wcale nic się nie stanie i nie będzie trzeba dzwonić po żadnych placówkach. Chyba, że faktycznie na policję, gdy w końcu wyjdzie, że Zastoja-Modelski jest zwykłym oszustem, który tylko okradł Józefine...