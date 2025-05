Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3197: Tomasz powie Brunowi, że Wiktor nie jest jego synem. Stański zaniemówi - ZDJĘCIA

W 3197 odcinku "Barw szczęścia" Tomasz (Jakub Sokołowski) przyzna się Brunowi (Lesław Żurek) do tego, że Wiktor (Grzegorz Kestranek) nie jest jego synem! Kępski zajrzy do gabinetu Stańskiego, by wycofać pieniądze Henryka (Zbigniew Suszyński) zainwestowane w hotel. Bruno zacznie przekonywać rozmówcę, że to zły pomysł. Kiedy jednak w 3197 odcinku "Barw szczęścia" Tomasz rzuci informacją o tym, że Wiktor nie jest jego synem, a bratem, Stański zaniemówi.