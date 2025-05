Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3197: Romantyczny wyjazd Darka i Karola! W końcu powiedzą o sobie światu?

W 3197 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Darek (Andrzej Niemyt) i Karol (Jan Wieczorkowski) w końcu zdecydują się na romantyczny wyjazd, który może odmienić ich relację na zawsze. Czy to właśnie teraz zdecydują się wyjawić światu swoją miłość? W 3197 odcinku serialu "Barwy szczęścia" ich bliskość stanie się coraz bardziej widoczna, a Mirek (Oliwier Kozłowski) odkryje ich sekret i przekaże swoje spostrzeżenia ojcu. Czy to oznacza, że Darek i Karol przestaną się ukrywać? Przekonaj się, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku!