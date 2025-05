Barwy szczęścia, odcinek 3196: Malwina z Małgorzatą będą pod wrażeniem Emilki. Jej śmiały plan zadziała - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3196 - czwartek, 22.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3196 odcinku "Barw szczęścia" Emilka odzyska humor i wiarę w siebie. Odważna dziewczynka nie pozwoliła Malwinie walczyć ze szkołą. Kolska była gotowa podawać placówkę do kuratorium, ale nastolatka zapewniała, że ma sposób na cwane koleżanki. I faktycznie, z pomocą bogatej Józefiny (Elżbieta Jarosik) uda się zaimponować rówieśniczkom z klasy. Darmowe lekcje w stadninie zagwarantowały Emilce względny spokój. Czy plan zadziała na zawsze? A może to tylko chwilowa przerwa w nagabywaniu uczniów na terenie szkoły?

Malwina z Małgorzatą nie wyjdą z szoku

Kolska z Małgorzatą podsłuchają fragment rozmowy Emilki z jedną z koleżanek. Zauważą w 3196 odcinku "Barw szczęścia", że przebiegły plan nastolatki zadziałał.

- (...) To nie będzie łatwe, ale postaram się wynegocjować jeszcze jedną lekcję przed moim wyjazdem. Jak to gdzie? Do Rovaniemi na ślub... Wiesz co, pogadamy o tym w szkole - rzuci do słuchawki Emilka, a Małgorzata z Malwiną od razu zauważą jej rosnącą pewność siebie.

- Widziałaś? Dała sobie radę - rzuci Marczakowa do córki, nie ukrywając sporego wrażenia.

Malwina nie będzie zachwycona metodami córki na zdobywanie koleżanek

- Dała, dała, tylko... martwi mnie ta metoda jednak - uzna czujna Malwina. Nie da się bowiem ukryć, że Emilka po prostu przekupiła koleżanki. Podłe rówieśniczki chciały, by załatwiła darmowe lekcje jazdy konnej, które na co dzień są dość kosztowne. - To pewnego rodzaju przekupstwo... - uzna wprost Kolska.

- Daj spokój, to moja krew! Znaczy, Jureczka... - zaśmieje się Małgorzata, nie widząc wielkiego problemu w działaniach młodej Emilki. Jeszcze nie wiadomo na jak długo dziewczynka zyskała spokój w klasie.

Barwy szczęścia ZWIASTUN. Krystyna pozna nową diagnozę lekarza! Nastąpi postęp choroby Alzheimera Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.