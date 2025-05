Barwy szczęścia, odcinek 3195: Emilka dzięki Józefinie wygra wojnę z Aliną! Stanie się gwiazdą wśród koleżanek - ZDJĘCIA

Emilka dała czadu z tą stadniną - przeczyta zadowolona z siebie córka Malwiny.

Żeby to jeszcze była jej stadnina - Alina znów spróbuje wtrącić swoje "trzy grosze", by negatywnie nastawić pozostałych rówieśników. Tym razem to nie wyjdzie!

Daruj sobie, masz czego żałować - Gośka stanie w obronie Emilki w 3195 odcinku "Barw szczęścia".