Barwy szczęścia, odcinek 3196: Bruno uwiedzie Jagodę? Tak podkreśli swoje atuty – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3196 - czwartek, 22.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3196. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Bruno upiecze tego dnia szarlotkę, którą będzie chciał oczarować Jagodę. Ale odbierając od niej płaszcz zahaczy o jej korale i paciorki rozsypią się po podłodze. Oboje postarają się wszystkie pozbierać, ale jeden z nich znajdzie Tadzio i ukryje.

Jagoda nie do zdobycia w 3196. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3196. odcinku serialu „Barwy szczęścia" specjalnie na wizytę Jagody Bruno upiecze szarlotkę. Ale ani Tadzio, ani Dobromir (Franciszek Bukowski), ani Redlińska nie będą chcieli jej jeść.

- Nie smakuje pani mój wypiek? - zapyta kokieteryjnie Stański.

- Wygląda i pachnie wspaniale, ale to byłoby nieprofesjonalne – odpowie filuternie uśmiechnięta kuratorka.

Ich mowa ciała będzie jasno wskazywać na wzajemne zauroczenie. Bruno obieca, że jeśli znajdzie jeszcze jakiś koralik, to go jej dostarczy jak najszybciej. Każdy pretekst dobry, by spotkać się z kobietą, która wpadła mu w oko, na prywatnym gruncie…? Pojedzie do niej z jednym koralikiem…?

Chłód Jagody w serialu „Barwy szczęścia"

W 3199. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Bruno na prośbę Bożeny (Marieta Żukowska) zawiezie chorego na FAS Tadzia na rehabilitację do Warszawy. W odpowiedzi na to Jagoda ponownie wejdzie w skórę w pełni profesjonalnej funkcjonariuszki publicznej i pouczy go, że nie może spędzać czasu z synem bez jej nadzoru i nie uprzedzać jej, że po niego jedzie. Powie mu nawet, że powinien był odwołać wizytę rehabilitacyjną. Stański stwierdzi, że dobro dziecka jest dla niego najważniejsze i nie zostawiłby byłej żony na lodzie. Redlińska przypomni mu, że aby zachować bezstronność nie chce słuchać o nim i Bożenie.

