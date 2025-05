Barwy szczęścia, odcinek 3194: Atak ojca Poli na Żabcię w biały dzień! Ta konfrontacja skończy się tragedią - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3194 - wtorek, 20.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3194 odcinku serialu "Barwy szczęścia" zrobi się naprawdę groźnie! Zbyszek, ojciec Poli, znów pojawi się pod bistro Ani, ale tym razem kompletnie pijany i ledwo trzymający się na nogach. I to właśnie wtedy dojdzie do czegoś, czego nikt się nie spodziewał. Mężczyzna w biały dzień rzuci się na Żabcię! Nie będzie miał żadnych skrupułów - popchnie ją brutalnie, obrzuci wyzwiskami, a wszystko to wydarzy się na oczach jego własnej córki, która w panice ucieknie z miejsca zdarzenia.

Żabcia w 3194 odcinku "Barw szczęścia" zostanie zaatakowana przez ojca Poli!

Dziewczynka w 3194 odcinku serialu "Barwy szczęścia" w panice ucieknie, nie mogąc patrzeć na to, co ojciec zrobił Żabci. To będzie dla niej szok, bo w lokalu przy Ani i Brodzie czuła się bezpiecznie, jak nigdy wcześniej. Niestety, przemoc ojca sprawi, że znów zacznie czuć się zagrożona. Żabcia wróci do środka wstrząśnięta, a Broda od razu zorientuje się, że stało się coś poważnego…

Interwencja policji w bistro Ani w 3194 odcinku "Barw szczęścia"

W 3194 odcinku serialu "Barwy szczęścia" atmosfera w SezoNOVym stanie się napięta, gdy Zbyszek, ojciec Poli, pojawi się w lokalu w stanie silnego upojenia alkoholowego. Mężczyzna zacznie awanturować się z Anią, oskarżając ją o wtrącanie się w jego sprawy rodzinne. Broda, widząc zagrożenie, spróbuje interweniować, jednak Zbyszek rzuci się na niego z pięściami, powalając go na ziemię. Ania, przerażona sytuacją, wezwie policję, która pojawi się na miejscu, by opanować agresywnego mężczyznę. Całe zajście wstrząśnie zarówno pracownikami bistro, jak i jego klientami.

W 3194 odcinku serialu "Barwy szczęścia" interwencja policji okaże się niezbędna, by zapobiec dalszej eskalacji przemocy. Funkcjonariusze jednak nie będą w stanie pomóc i Ania i Broda będą musieli sami zmierzyć się z konsekwencjami tego incydentu, a także zastanowić się nad dalszym losem Poli...