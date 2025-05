Barwy szczęścia, odcinek 3193: Żabcia przygarnie Polę! Dziewczynka znajdzie u niej ciepło i bezpieczeństwo

Barwy szczęścia, odcinek 3195: Koniec Agnieszki i Łukasza? Nie zgodzi się przeprowadzić do niego do Warszawy - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3193 - poniedziałek, 19.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3193 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Ania ponownie spotka Polę, która pojawiła się w bistro kilka odcinków wcześniej. Dziewczynka będzie przemarznięta i głodna, co poruszy serce Żabci. Zaprosi ją do środka, nakarmi i zaproponuje pomoc w nauce gry na ukulele. To nie przypadek - instrument, który Ania znalazła na śmietniku w 3189 odcinku, okazał się wart aż tysiąc złotych, co odkrył Broda (Andrzej Popiel). Właśnie wtedy pojawiła się Pola, właścicielka ukulele.

Żabcia w 3193 odcinku "Barw szczęścia" stanie się matką z wyboru!

Ania, widząc w Poli coś więcej niż tylko przypadkową dziewczynkę, postanowi zaopiekować się nią. W 3193 odcinku serialu "Barwy szczęścia" zobaczymy, jak Żabcia staje się dla Poli kimś na kształt matki - z wyboru, nie z obowiązku. To wzruszający moment, który pokazuje, że prawdziwa rodzina to nie tylko więzy krwi, ale przede wszystkim miłość i wsparcie.

Ukulele, które Ania znalazła na śmietniku w 3189 odcinku serialu "Barwy szczęścia", staje się symbolem nowego początku dla Poli. Dziewczynka, dzięki lekcjom gry na tym instrumencie, zacznie otwierać się na świat i ludzi. W 3193 odcinku serialu "Barwy szczęścia" muzyka stanie się dla niej terapią i drogą do lepszego życia.

Powrót pijanego ojca Poli w 3194 odcinku "Barw szczęścia"

Niestety, sielanka nie potrwa długo. W 3194 odcinku serialu "Barwy szczęścia" na horyzoncie pojawi się ojciec Poli - pijany i agresywny mężczyzna, który wcześniej już sprawiał problemy. Jego powrót wystraszy Anię, która zacznie obawiać się o bezpieczeństwo dziewczynki.

Pola, mimo że znalazła w Żabci ciepło i bezpieczeństwo, będzie musiała zmierzyć się z demonami przeszłości. W 3194 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Ania i Broda spróbują ochronić dziewczynkę przed jej ojcem, ale czy to się uda? Dowiemy się już wkrótce.

Barwy szczęścia. Tomasz pozbędzie się rzeczy zmarłego Henryka! Wanda się na to nie zgodzi Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.