Barwy szczęścia, odcinek 3193: Tomasz dowie się, że Wiktor nie jest synem Henryka! Nie dostanie spadku po zmarłym ojcu - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3193 - poniedziałek, 19.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3193 odcinku "Barw szczęścia" postępowanie spadkowe po śmierci Henryka wreszcie dobiegnie końca i Natalia będzie mogła przekazać Tomaszowi najnowsze ustalenia. I choć Kępski ogromnie będzie liczył na to, że do spadkobierców, którymi będą on i jego matka Wanda (Maja Barełkowska), dołączy także jego przyrodni brat Wiktor, to jednak mocno się rozczaruje, gdyż w świetle prawa to on będzie ojcem syna Grażyny (Kinga Suchan), a nie Henryk!

I z tego względu w 3193 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie możliwym, aby i on dziedziczył pieniądze po zmarłym, mimo iż to właśnie on będzie jego biologicznym ojcem! Tyle tylko, że o tym będą wiedzieli wyłącznie jego najbliżsi, a nie instytucje prawne!

Tomasz dowie się, że Wiktor nie może odziedziczyć spadku po zmarłym Henryku w 3193 odcinku "Barw szczęścia"!

I choć w 3193 odcinku "Barw szczęścia" Tomasz do końca będzie się łudzić, to jednak Natalia nie pozostawi mu żadnych wątpliwości, że jedynymi spadkobiercami po zmarłym Henryku jest właśnie on i jego matka. A z Wiktorem przyjdzie im się po prostu dogadać już poza postępowaniem!

- Cieszę się pani mecenas, że możemy zamknąć tę sprawę. I możemy już zakończyć procedurę spadkową? - spyta z nadzieją Tomasz i choć prawniczka to potwierdzi, to już dalsza część wytłumaczenia wcale go nie zadowoli - Aha! Nie, oczywiście, jestem pewien, że dojdziemy do porozumienia. Dziękuję, do usłyszenia...

Oczywiście, w 3193 odcinku "Barw szczęścia" świadkiem całej rozmowy będzie Oliwka, która po jej zakończeniu od razu wypyta Tomka o szczegóły. A on powtórzy jej, co usłyszał z ust Natalii w sprawie Wiktora.

- I co powiedziała? - zainteresuje się Oliwka.

- Wiktor nie jest synem Henryka, więc nie ma mowy o procedurze spadkowej - przekaże jej Tomasz.

Oliwka znajdzie sposób, aby Kępski jednak dostał pieniądze po zmarłym ojcu w 3193 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale na szczęście w 3193 odcinku "Barw szczęścia" Oliwka i na to znajdzie rozwiązanie, dzięki któremu i Wiktor będzie mógł otrzymać pieniądze po zmarłym ojcu. A Tomasz oczywiście na nie przystanie, gdyż uzna, że i jego brat powinien dostać swoją działkę.

- To zrób mu darowiznę i już. oficjalnie jest twoim synem. Możesz mu przekazać bez podatku pieniądze po ojcu - uzna Zbrowska.

- Oczywiście, że to zrobię - potwierdzi Kępski.

Tyle tylko, że w 3193 odcinku "Barw szczęścia" to też go do końca nie usatysfakcjonuje, gdyż będzie miał w tym jeszcze 1 cel! A mianowicie doprowadzenie do spotkania Wiktora z Wandą i próbą ich pogodzenia, która w tej sytuacji nie będzie możliwa. Jednak Zbrowska szybko rozwieje jego nadzieje, że nawet jeśli tak, by się stało, to o ich zgodzie i tak nie byłoby mowy! I niestety będzie mieć rację...

- Ale chciałem, aby był pretekst do spotkania Wiktora z moją mamą - doda smutno Tomasz.

- Tomek, w ten sposób ich nie pogodzisz. To przyjdzie z czasem. Samo... - uświadomi go Oliwka.