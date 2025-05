Barwy szczęścia, odcinek 3192: Wylot Iwony i Wioletki z Polski. Pokaże się na końcówce wizyty w kraju? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3192 - piątek, 16.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3192 odcinku "Barw szczęścia" Iwona z Wioletką wylecą z Polski do Stanów, gdzie na co dzień mieszkają. Wizyta Pyrki w domu rodzinnym nie potrwa długo. Sama miała zamiar przebookować bilety lotnicze, ale w okresie Świąt Bożego Narodzenia, który aktualnie trwa w serialu, to naprawdę trudne i kosztowne. Złoty chciałaby mieć córkę jak najdłużej przy sobie, ale to niemożliwe. Trzeba przyznać, że mimo zawiłości z przeszłości, Marek z Iwoną także dobrze się dogaduje. To była ukochana doradziła mu leki dla Krystyny (Hanna Bieluszko).

Iwona z Wioletką wylecą do USA. Pokażą Pyrkę?

Widzowie na pewno zorientowali się, że mimo powrotu Iwony do kraju, na ekranie widać tylko Wioletkę. Córeczka faktycznie pojawia się u Marka, z którym spędza czas i nadrabia zaległości. O Pyrce każdy mówi, ale nikt jej nie widział. Przynajmniej widzowie, którzy nie mogli liczyć na zobaczenie twarzy Izabeli Zwierzyńskiej, która latami odgrywała rolę Iwony.

Zdradzamy, że tak też będzie do końca. W 3192 odcinku "Barw szczęścia" Marek osobiście odwiezie byłą ukochaną i córeczkę na lotnisko. Wrócą do USA, ale nie ma co liczyć na pokazanie Iwony na ekranie. Złoty wróci z lotniska i poinformuje, że Iwona z Wioletką wyleciały.

Dlaczego Iwona nie pokazuje się na ekranie w "Barwach szczęścia"?

Izabela Zwierzyńska, która wcielała się w Iwonę Pyrkę od 15 lat, podjęła decyzję o rezygnacji z roli. Ostatnie odcinki z udziałem siostry Huberta (Marek Molak) i Agaty (Natalia Zambrzycka) wyemitowano jeszcze w 2022r. Od tamtej pory na próżno szukać lekarki w odcinkach. Oczywiście bliscy kontaktują się z Iwoną, ale raczej telefonicznie i sporadycznie.

Niektórzy widzowie mogli liczyć na widok Iwony w odcinkach, w których wraz z córką wróciła do Polski. Tak się jednak nie stało, a scenarzyści omijają pokazywanie Pyrki na ekranie. Nie zdecydowano się na wymianę aktorki. Póki co nie ma informacji, że Iwona wróci do kraju na stałe.