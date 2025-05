Barwy szczęścia, odcinek 3191: Iwona pomoże chorej Krystynie! Marek powie Oldze, co zaproponowała była ukochana - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3201: Tak zginie ojciec Leny! To Błażej będzie winny kolejnej śmierci?

„Barwy szczęścia" odcinek 3191 - czwartek, 15.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3192 odcinku "Barw szczęścia" Iwona zaproponuje pewne rozwiązanie dla Krystyny i jej bliskich, by z jednej strony nieco ulżyć mamie Złotego w trudnej chorobie, a z drugiej strony pomóc bliskim seniorki, którzy muszą mierzyć się ze zmiennymi nastrojami kobiety. Choroba Alzheimera postępuje, co wiąże się z czasową utratą świadomości nad swoimi czynami, zanikami pamięci, napadami leku czy agresji. Marek stara się pomagać jak umie, ale niestety nie da się w pełni kontrolować mamy.

Iwona da Markowi radę, jak pomóc Krystynie

Iwona z Wioletką (Sara Kudaj) zawitały do Polski i chociaż Pyrka nie pokazała się na ekranie, jej córeczka spędza sporo czasu ze stęsknionym Markiem. Złoty bardzo cieszy się, że widzi ukochane dziecko. Nadrabia czas z dziewczynką, bo przecież Iwona na stałe mieszka w USA i tam ułożyła sobie życie.

Kiedy Złoty skończy rozmowę telefoniczną z Iwoną w 3191 odcinku "Barw szczęścia", przekaże Oldze to, co doradzi mu była ukochana. Marek będzie pod pozytywnym wrażeniem rad wykwalifikowanej lekarki. Szkoda tylko, że sama Olga raczej z dystansem podejdzie do rewelacji podanych przez byłą ukochaną Marka.

- Wiesz co, gadałem z Iwoną o mamie. Powiedziała, że jeżeli mama ma coraz częstsze ataki agresji, to powinniśmy wdrożyć jakieś leki uspokajające - przekaże Marek to, co w 3191 odcinku "Barw szczęścia" powie mu Iwona.

- Słusznie - chłodno oceni Olga.

Marek nie będzie przekonany, czy wdrożyć Krystynie leki uspakajające

Mimo rady Iwony, Złoty nie będzie do końca przekonany, jak pomóc mamie.

- Wiem, tylko ja się boję, że to ją otępi, że nawet w tych lepszych momentach przestanie być sobą... Nie wiem, może jeszcze poczekać? - rzuci Marek, sam nie do końca będąc pewny, co ma właściwie robić.

Zdradzamy, że Iwona wróci do Stanów i nie pojawi się na ekranie. Sytuacja między Olgą a Markiem może stać się jeszcze bardziej napięta.