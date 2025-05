Barwy szczęścia, odcinek 3191: Emil uratuje Emilkę przed najgorszą decyzją? Zwróci jej uwagę na jedno - ZDJĘCIA

Finał Barw szczęścia. Józefina zmusi Natalię, żeby milczała w sprawie przekrętu Andrzeja w ostatnim 3202 odcinku! Cezary nie dowie się, co grozi jego matce

„Barwy szczęścia" odcinek 3191 - czwartek, 15.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Emil przejmie się losem zdenerwowanej Emilki. Szczególnie że w 3191 odcinku "Barw szczęścia" zdenerwowana Malwina wparuje do gabinetu Gabrysi (Marta Juras), dojdzie do afery, a potem podłe rówieśniczki wrednie skomentują wizytę Brodzińskiej w szkole. Emilka wpadnie na pewien pomysł, jak przekonać do siebie znajome i przekabacić je na swoją stronę.

Emilka użyje kontaktów Józefiny, by zaimponować podłym koleżankom?

- Słuchaj, mam sprawę... Chodzi o te konie. Sprawdzałam w necie i to jest drogie, a w tej stadninie twojej ciotki to naprawdę można przejechać się za darmo? - zapyta Gośka (Natalia Skrzypek)

- No, tak, ale nie wszyscy mogą. To jest tylko oferta dla krewnych i znajomych - szybko wyjaśni Emilka i nie przyzna się, że wcale nie pytała Rawiczowej o zgodę na darmowe lekcje.

- Bo ja bym chciała i parę dziewczyn z klasy też - dopowie znajoma.

Emil uchroni Emilkę przed błędem w 3191 odcinku "Barw szczęścia"?

Emil uzna, że plan Emilki jest nieco szalony.

- Ale ja nie robię nic złego, nie stosuję ich technik. Żadnego hejtu...

- Tylko przekupstwo - Emil nie będzie zachwycony pomysłem koleżanki.

- Raczej pozytywna propozycja. Ważne, że dziewczyny zaczynają się wyłamywać z tego gangu Alinki - ucieszy się córka Malwiny.

- A jak ci się nie uda załatwić tych koni? - Emil sprowadzi ją na ziemię.

- Co to za negatywne nastawienie? Jakoś uda mi się to załatwić.

- Ale jak?

- Jeszcze nie wiem. Ciocia Natalka raczej nie będzie chciała negocjować z panią Jo. Wszyscy się jej boją, ale w porównaniu do Aliny nawet pani Jo nie jest taka straszna - wyzna Emilka.

- Jak to się nie uda to będzie jeszcze gorzej niż teraz - twardo postawi sprawę Emil, z pewnością mając sporo racji.

- Przecież wiem - uzna Emilka, ale nie zrezygnuje z szalonego planu.

Barwy szczęścia. Malwina odkryje, że ktoś krzywdzi Emilkę. Będzie się bała iść do szkoły