Barwy szczęścia, odcinek 3191: Emilka usłyszy jak podłe koleżanki kpią z choroby Malwiny. Zrobią z niej wariatkę! - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3191 - czwartek, 15.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Zdenerwowana Malwina wpadnie do Gabrysi w 3191 odcinku "Barw szczęścia". Nie pozwoli, by inni rodzice rówieśników z klasy córki wydawali osądy i stwierdzali, że to właśnie z Emilką jest problem. prawda wyglada tak, że Alina i jej świta podle traktują nastolatkę i nie mają żadnej litości. Sytuacja w gabinecie Gabrysi będzie napięta jak nigdy.

Malwina zrobi aferę w 3191 odcinku "Barw szczęścia", a Emilka usłyszy podłe komentarze

Podczas kiedy Malwina będzie zaciekle bronić córki w gabinecie dyrektorki szkolnej, Alina z koleżankami oraz Emilka z Emilem (Artem Malaszczuk) poczekają niedaleko wejścia do gabinetu. Podłym nastolatkom nie zejdą z twarzy wredne uśmieszki.

- (...) Jaki komunikat wysyła pani młodzieży, że to ofiara ponosi karę? - Malwina nie odpuści w 3191 odcinku "Barw szczęścia". - Każde rozwiązanie, w którym Emilka ponosi konsekwencje cudzych złych uczynków jest po prostu nie fair – uzna Brodzińska, po czym z impetem opuści gabinet. Kiedy Alina i jej świta zobaczą wściekłość kobiety, doleją oliwy do ognia.

- Patrzcie kto się wyrwał na przepustkę z wariatkowa - w kierunku Malwiny polecą ostre, szokujące i bezczelne teksty. Wzburzona rozmową z Gabrysią Brodzińska nie usłyszy chamskich przytyków, ale Emilka za to tak.

Zdenerwowana nastolatka już będzie miała naskakiwać na podłe koleżanki, ale w ostatniej chwili powstrzyma ją Emil.

Malwina nie zostawi tak sprawy córki i jej podłych rówieśniczek

Zdradzamy, że Malwina nie odpuści. Nie zgodzi się ze stwierdzeniami Gabrysi, że może lepiej dla Emilki byłoby, gdyby odeszła ze szkoły. Już w 3191 odcinku "Barw szczęścia" w sprawę dramatu siostry i siostrzenicy zaangażuje się Natalia (Maria Dejmek). Czy prawniczka wyciągnie Malwinę i Emilkę z kłopotów, w które wpakowano je nie z ich winy?! Tego samego dnia Emilka także spróbuje załatwić sobie przychylność koleżanek. Wymyśli pewien ryzykowny plan.