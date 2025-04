Barwy szczęścia, odcinek 3181: Szczepan uklęknie przed Gabrysią! Będzie błagał o wybaczenie - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3181 - środa, 30.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3181 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Szczepan nie odpuści tak łatwo i postanowi zawalczyć o Gabrysię wszystkimi dostępnymi środkami! Po tym, jak prawda o jego kryminalnej przeszłości wyszła na jaw, a Gabrysia poczuła się oszukana i zdradzona, mecenas spróbuje zmienić bieg wydarzeń. I zrobi to w naprawdę spektakularnym stylu!

Mecenas Krajewski w 3181 odcinku serialu "Barwy szczęścia" wyśle do pracy Gabrysi dwa bilety na jej wymarzony koncert. Na pierwszy rzut oka wyglądać to będzie jak niewinny prezent, ale wiadomo, że Szczepan nie zrobiłby niczego bez ukrytych intencji. W końcu wie, co działa na serce Gabrysi i postawi wszystko na jedną kartę. Czy nauczycielka połknie haczyk i zgodzi się spotkać? Co ciekawe, kobieta początkowo będzie mieć jeden plan - oddać bilety i zakończyć temat. Ale w 3181 odcinku serialu "Barwy szczęścia" jej serce zacznie bić szybciej, a rozum przegra walkę z emocjami...

Szczepan w 3181 odcinku "Barw szczęścia" uklęknie przed Gabrysią! Poprosi o wybaczenie

W 3181 odcinku serialu "Barwy szczęścia" dojdzie do sceny, której Gabrysia długo nie zapomni! Kiedy przyjdzie oddać Szczepanowi bilety, ten wykorzysta szansę na rozmowę w cztery oczy. I nie zawaha się przed niczym - nawet przed tym, by uklęknąć przed kobietą.

Szczepan rzuci na szalę swoją dumę i honor, żeby tylko odzyskać Gabrysię. W 3181 odcinku serialu "Barwy szczęścia" klęknie przed nią, chwyci ją za rękę i zacznie błagać o wybaczenie w sposób, który stopi jej serce. Wzruszenie na twarzy Gabrysi będzie widać gołym okiem, a w momencie, gdy się do niego uśmiechnie, Szczepan zrozumie, że osiągnął swój cel.

Gabrysia w 3181 odcinku "Barw szczęścia" pójdzie ze Szczepanem na koncert i... nie pożałuje!

W 3181 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Gabrysia, choć z początku niepewna, ostatecznie zdecyduje się pójść z Szczepanem na koncert. Będzie to dla niej wielkie wyzwanie, bo wciąż pamiętać będzie wszystkie kłamstwa i manipulacje, jakich dopuścił się mecenas. Jednak serce kobiety nie zna logiki...