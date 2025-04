Barwy szczęścia, odcinek 3179: Tomasz w żałobie po śmierci Henryka! Zacznie podejrzewać Wiktora o zabicie ojca? - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3188: Była teściowa Asi obwini ją za to, co stało się z jej synem! Zmarnowała Danielowi życie - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3179 - poniedziałek, 28.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3179 odcinku serialu "Barwy szczęścia" śmierć Henryka zacznie wyglądać coraz bardziej podejrzanie, a wyniki sekcji zwłok będą szokujące. Na ciele starszego Kępskiego zostaną odkryte ślady przemocy! To nie był zwykły zgon - ktoś przyczyni się do jego śmierci. Policja od razu weźmie pod lupę Wiktora, którego dziwne zachowanie jeszcze bardziej skomplikuje sprawę. W 3179 odcinku serialu "Barwy szczęścia" to właśnie on stanie się głównym podejrzanym i zostanie wezwany na przesłuchanie!

W dodatku Tomasz w 3179 odcinku serialu "Barwy szczęścia" zacznie łączyć fakty. Przypomni sobie, że Wiktor niejednokrotnie pokazywał, jak bardzo ma dość ojca. Kłótnie, pretensje i sam fakt, że odkrył, że to właśnie Henryk jest jego ojcem mogło przecież być wstępem do tragedii? Tomasz zacznie mieć poważne wątpliwości, czy aby na pewno może ufać swojemu bratu...

Policja w 3179 odcinku "Barw szczęścia" odkryje nowe tropy w sprawie śmierci Henryka

W 3179 odcinku serialu "Barwy szczęścia" policyjne dochodzenie nie pozostawi złudzeń. Śledczy znajdą dowody na to, że Henryk przed śmiercią walczył o życie. Ślady obrażeń, przemoc, brak śladów włamania... wszystko wskazuje na to, że oprawca był kimś, kogo Henryk znał. A kto miałby większy powód do nienawiści niż jego własny syn?

Wiktor będzie musiał się tłumaczyć, ale jego wyjaśnienia zabrzmią mało przekonująco. Tomasz w 3179 odcinku serialu "Barwy szczęścia" coraz bardziej będzie się od niego oddalał, rozdarty między braterską lojalnością a rosnącymi podejrzeniami.

Wiktor podejrzany o zabójstwo Henryka w 3179 odcinku "Barw szczęścia"?

Śmierć Henryka wyciągnie na światło dzienne najgorsze sekrety, a Tomasz zacznie wątpić w niewinność swojego brata. W końcu sekcja zwłok brutalnie obnaży prawdę, bo na ciele Kępskiego znajdą się wyraźne ślady przemocy, które nie pozostawią złudzeń. W 3179 odcinku serialu "Barwy szczęścia" policja od razu skieruje swoje podejrzenia na najbliższych, a Wiktor wpadnie w naprawdę poważne tarapaty. Czy zdoła udowodnić swoją niewinność? Dowiemy się wkrótce!