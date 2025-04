Barwy szczęścia, odcinek 3178: Fatalny finał imprezy u Rawiczów! Sofia zaskoczy gości tym wyznaniem i narazi się Józefinie - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3178 - piątek, 25.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Urodziny małego Czarka, które już w 3177 odcinku "Barw szczęścia" zgromadzą w rezydencji Rawiczów nie tylko rodziców jubilata. Na imprezie będzie oczywiście gospodyni - dumna babcia Józefina z narzeczonym Andrzejem (Leon Charewicz). U boku Cezarego nie zabraknie żony Natalii (Maria Dejmek) z córką Leą (Lena Sobota), a nawet Marczaków - Małgorzaty (Adrianna Biedrzyńska) i Jerzego (Bronisław Wrocławski).

Józefina o krok od wybuchu na urodzinach Czarusia w 3177 odcinku "Barw szczęścia"

Rodzinne spotkanie przebiegnie w miłej atmosferze do czasu aż Sofia w 3177 odcinku "Barw szczęścia" zaskoczy gości wyznaniem, że planuje wyjechać z synkiem do Anglii. To będzie szok nie tylko dla ojca Czarusia, ale także dla babci. Ze względu na wnuka Józefina będzie robiła dobrą minę do złej gry! Ale skandal zawiśnie w powietrzu.

Józefina nie pozwoli Sofii na wyjazd z jej wnukiem w 3178 odcinku "Barw szczęścia"?

Dopiero w 3178 odcinku "Barw szczęścia" Rawiczowa okaże swoją wściekłość, nie mogąc pogodzić się z faktem, że Sofia zabierze Czarusia, wyprowadzi się z Polski i zacznie nowe życie z ukochanym Johnem( Jan Pyrek). Świadkiem wybuchu Józefiny stanie się Andrzej, który kolejny raz przekona się, że z milionerką lepiej nie zadzierać.

Barwy szczęścia. Cezary ostrzeże Andrzeja przed Józefiną. Oszust jemu też zamydli oczy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Zatrudniłam ją, dałam jej dach nad głową! Wyciągnęłam do niej rękę, bo gdyby nie ja, zostałaby sama i z niczym! Pomagałam przy Czarusiu, ile mogłam…. A ona co? Tak mi się odwdzięcza?! „Zakochałam się, przepraszam!”. Dobre sobie! Jeśli o nią by tylko szło – proszę bardzo, niech jedzie! Ale tu idzie o dziecko!

Andrzej w 3178 odcinku "Barw szczęścia" będzie miał dobry wpływ na Józefinę

Czy Rawiczowa w 3178 odcinku "Barw szczęścia" zdoła powstrzymać Sofię? Niezupełnie, bo zadziała Andrzej, który interweniuje w sprawie Sofii i przekona ukochaną, żeby zaakceptowała w końcu decyzję matki swojego wnuka. Mimo że Józefina wspaniałomyślnie zgodzi się na wyjazd Sofii i Czarusia, z takiego obrotu spraw nie ucieszy się Cezary.

Kłótnia Cezarego z Natalią o wyjazd Sofii w 3178 odcinku "Barw szczęścia"

I właśnie z tego powodu między Rawiczem i Natalią w 3178 odcinku "Barw szczęścia" dojdzie do sprzeczki. Ojciec Czarusia nie będzie ukrywał tego, że rozłąka z dzieckiem to dla niego potężny cios, bo przecież połączyła ich silna więź.