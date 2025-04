Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3176: Szczepan po zdemaskowaniu przez Gabrysię będzie ją błagał, aby go nie odtrącała! Zacznie ją nachodzić - ZDJĘCIA

W 3176 odcinku "Barw szczęścia" Gabrysia (Marta Juras) dozna szoku, gdy odnajdzie w Internecie informację o tym, że Szczepan (Robert Gulaczyk) był aresztowany w związku z aferą korupcyjną i oczywiście jej się tym nie pochwalił. Niedzielska postanowi od razu skonfrontować się z nowym kochankiem, który do wszystkiego jej się przyzna i zacznie błagać, aby mimo wszystko go nie odtrącała! Ale dyrektorka w 3176 odcinku "Barw szczęścia" już nie będzie go chcieć! Jednak zakochany Krajewski tak łatwo się podda i zdecyduje się o nią zawalczyć! Z jakim skutkiem? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!