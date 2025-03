Barwy szczęścia, odcinek 3155: Bożena załatwi Bruna po rozwodzie! Naśle na byłego męża kuratora - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3149: Ignacy i Agata bezczelnie okłamią Emila! Siłą przywiozą go do domu - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3155 - poniedziałek, 24.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Rozwód Bożeny i Bruna z "Barw szczęścia" dopiero stał się faktem, ale Stański niezbyt długo będzie się cieszył z tego, że uwolnił się od nieobliczalnej żony i może zacząć nowe życie z Karoliną (Marta Dąbrowska). Co prawda Bożena razem ze swoją prawniczką Sylwią Paszkowską (Olga Bończyk) nie kombinowała nic podczas pierwszej rozprawy rozwodowej, ale to nie oznacza, że już złożyła broń. Wręcz przeciwnie! W dniu, w którym Bruno i Karolina zaplanują wyprowadzkę do nowego domu, wynajętego po Justinie (Jasper Sołtysiewicz), była żona przygotuje mu rozwodowy prezent.

Bożena w 3155 odcinku "Barw szczęścia" złoży w sądzie wniosek w sprawie Tadzia

Od adwokata Klemensa w 3155 odcinku "Barw szczęścia" Stański dowie się, że Bożena złożyła w sądzie wniosek w sprawie opieki nad ich synem. Wiadomość od prawnika sprawi, że Bruno znów wpadnie we wściekłość i przestanie nad sobą panować. Będzie pewny tego, że Bożena nigdy nie odpuści, nie pozwoli na to, by był ojcem dla Tadzia!

- Chce, żeby moje spotkania z synem odbywały się od teraz w obecności kuratora. Z powodu obaw o niewłaściwy sposób realizacji moich uprawnień rodzicielskich. Albo jakoś tak, nie wiem - wyjaśni Bruno swojej ukochanej i matce Amelii (Stanisława Celińska), którego cytuje światseriali.interia.pl.

- Jeśli sąd na to przystanie, już nigdy nie będę miał normalnej relacji z własnym dzieckiem - doda.

Bruno w 3155 odcinku "Barw szczęścia" pod nadzorem kuratora z sądu!

Dla Bruna w 3155 odcinku "Barw szczęścia" stanie się jasne, że kurator sądowy będzie tylko czekał na jakieś jego potknięcie, przeszkadzając mu w spotkaniach z Tadziem. Jedynym wyjściem z sytuacji będzie zażalenie do sądu, które złoży Klemens, bo wcześniej sąd przychyli się do wniosku Bożeny.

- Oczywiście złożę zażalenie, ale do czasu rozstrzygnięcia sprawy postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia będzie obowiązywać - stwierdzi Klemens.

Następnego dnia, w 3156 odcinku "Barw szczęścia", w nowym domu Bruna zjawi się młoda kuratorka Jagoda Redlińska (Karolina Rzepa),która sprawdzi i oceni, jakie warunki będzie miał Tadzio u ojca i jego partnerki.