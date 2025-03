Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3152: Justin po rozstaniu z Reginą wpakuje się w tarapaty! Zostanie bez kobiety, ale z domem, na który go nie stać

W 3152 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Justin (Jasper Sołtysiewicz) nie dojdzie jeszcze do siebie po rozstaniu z Reginą (Kamila Kamińska), nie przestanie jej kochać, a już spadną na niego kolejne kłopoty. Przed wyjazdem na Sycylię on i Regina mieli zamieszkać w wynajętej willi, Skotnicki podpisał umowę najmu na cały rok. Teraz jednak nie będzie mógł się pozbyć miłosnego" gniazdka, które przygotował dla ukochanej. Zostanie sam z domem, na który go nie stać. Jedyne wyjście z kłopotów w 3152 odcinku "Barw szczęścia" wskaże mu... Bruno (Lesław Żurek).