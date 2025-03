Barwy szczęścia, odcinek 3146: Porzucony Justin świadkiem powrotu Reginy do Franka. Zakpi z jego uczuć! - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Barwy szczęścia, odcinek 3145: Justin przejrzy Franka! Odkryje, co go łączy z Emmą – ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3146 - wtorek, 11.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Regina i Justin rozstaną się w 3146 odcinku "Barw szczęścia". Jak do tego dojdzie? Najpierw kochanek Reginy doniesie jej, że widział Falkowskiego z Włoszką Emmą (Ilenia Tumino), która miała go uwieść. Między małżonkami dojdzie do ostrej awantury. - Zrobiłeś to? Wynająłeś dziewczynę, żeby uwodziła Justina?!

Franek w 3146 odcinku "Barw szczęścia" okłamie Reginę w sprawie Włoszki, którą podstawił Justinowi

Franek jednak się przygotuje i w 3146 odcinku "Barw szczęścia" będzie miał całkiem sensowne wytłumaczenie. Twierdząc, że zapłacił Włoszce za nową obrączkę - identyczną jak ta, którą Regina straciła w morzu. A pierścionek zamówił u ojca Emmy, który jest jubilerem. Regina uwierzy w wersję wydarzeń męża.

- Kazałem zrobić taką samą. Ona jest stąd, zna lokalnych rzemieślników. Dałem swoją na wzór!

Ostatnia kłótnia Reginy i Justina w 3146 odcinku "Barw szczęścia"

Zaraz potem w 3146 odcinku "Barw szczęścia" Regina pokłóci się z Justinem, który zarzuci ukochanej, że daje się nabrać na sztuczki męża, na wszystkie jego kłamstwa. A przecież Franek przyjechał na Sycylię tylko po to, by ich rozdzielić. Coraz bardziej wkurzony Justin rzuci Reginę prawdę prosto w oczy.

- Ty po prostu nie wiesz, czego chcesz!

- Czyli teraz to jest moja wina?

- Dochodzę do wniosku, że to po prostu ci się podoba! Podoba się to, że obaj o ciebie walczymy! Może ty się próbujesz dowartościować w ten sposób? Nie wiem!

- Jak ty tak możesz mówić?!

Szalona randka Reginy i Franka w 3146 odcinku "Barw szczęścia" na oczach Justina

W finale 3146 odcinku "Barw szczęścia" Regina wybierze Franka i to właśnie mężowi rzuci się w ramiona. Falkowski przyjmie ją z powrotem i tym samym zrealizuje do końca swój plan odzyskania ukochanej. Między nimi znów będzie jak dawniej. Pogodzona para wyruszy na szaloną przejażdżkę na rolkach po sycylijskich uliczkach. To będzie ich randka na pojednanie. Zatrzymają się jednak tuż nad brzegiem morza! - Dalej już nie pojedziemy...

- Możemy zawrócić

- Bardzo bym chciał...

- Franek... - odpowie Regina, której mąż znów wręczy obrączkę. A porzucony Justin w 3146 odcinku "Barw szczęścia" będzie się przyglądał tej scenie z niedowierzaniem, że tak go potraktowała kobieta, w której się zakochał i którą zabrał na romantyczne wakacje na Sycylię.