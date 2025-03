Barwy szczęścia, odcinek 3148: Asia po zaginięciu syna usłyszy, że Emil nie wróci do domu! Nie zatrzyma go - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3148: Franek będzie błagał o powrót do łóżka Reginy. Ale znowu wyjedzie do Bydgoszczy – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3148 - czwartek, 13.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Dorastający Emil robi się wybuchowy i czasem niesprawiedliwy wobec Asi. Kiedy matka – chcąc oszczędzić Hubertowi (Marek Molak) awantur z Marysią (Nina Szumowska) – postanowiła opuścić dom Pyrków i wrócić do wynajmowanego mieszkania, chłopak odstawił cyrk. Krzyczał do niej, że kolejny raz niszczy mu życie i doprowadził ją do łez. Stwierdził też, że jego ojcem jest Hubert.

W 3148. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Hubert obieca Emilowi podróż

W 3148. odcinku serialu "Barwy szczęścia" dla Agaty i Ignacego nadejdzie wiekopomna chwila odjazdu w ich wielką podróż kamperem, którą Pyrka ma dokumentować na vlogu. Przedtem Hubert, Asia i Emil pożegnają podróżników. Nastolatek zapyta go, kiedy on pojedzie razem z nim i usłyszy, że „kiedyś, niedługo”. Niecierpliwy dzieciak uzna, że nie może tyle czekać. Po kilku godzinach wyprawy Agata i Ignacy zorientują się, że Emil przyłączył się do nich i schował w toalecie. Zdziwionej Pyrce zakomunikuje, żeby powiadomiła jego matkę, że z nimi jedzie, bo on zapomniał komórki.

W 3148. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Emil powie Asi, że wyjedzie

W 3148. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Asia otrzyma wiadomość ze szkoły, że Emila nie ma. Kiedy będzie już chciała jechać na policję, zadzwoni Agata z wieściami, że jej syn jest właśnie razem z nimi. Sokalska powie mu przez telefon, że bardzo się o niego bała. Emil uzna, że nic się nie stało. Dzień później Agata i Ignacy będą musieli zawrócić i odwieźć go z powrotem. Asia usłyszy od niego, że nie ma szans na zatrzymanie go w domu. Jeżeli będzie miał ochotę ruszyć w podróż, to tak zrobi:

- Jak skończę szkołę...

