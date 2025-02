Barwy szczęścia, odcinek 3144: Romans Olgi z młodym Bartoszem! Marek zobaczy szokujące zdjęcia

"Barwy szczęścia" odcinek 3144 - piątek, 07.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3144 odcinku „Barw szczęścia” Marek natknie się w Internecie na wspólne zdjęcia Olgi i Bartosza i dozna ogromnego szoku! I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie opis do nich, który dołączą media. A to dlatego, że ukochana Złotego będzie przecież agentką młodego gwiazdora, więc to naturalne, że będą się razem pokazywać. Ale już to, że mogą mieć romans, to już nie! Zdradzamy, że w 3144 odcinku „Barw szczęścia” informatyk przeczyta, że „wschodząca gwiazda kina ma rzekomo straszą kochankę” i mocno się zdziwi. Ale czy w tej plotce będzie ziarnko prawdy?

Złotemu nie spodoba się dalsza współpraca Olgi i Bartosza w 3143 odcinku „Barw szczęścia”!

Już w 3143 odcinku „Barw szczęścia” Złoty nie będzie zadowolony, gdy Olga zdecyduje się kontynuować swoją współpracę z Bartoszem. I nic dziwnego, gdyż aktor już wcześniej nieźle namieszał w ich związku, gdy próbował ją uwieść i zaczął nawet obrażać jej kochanka, ale agentka stanowczo mu na to nie pozwoliła i się od niego odsunęła.

Jednak już w 3143 odcinku „Barw szczęścia” odnowi ich kontakt i załatwi swojemu podopiecznemu kolejną rolę, przez co znów stanie się jego ulubioną agentką. A to z kolei ponownie nie spodoba się zagrożonemu Markowi. Czy zatem wówczas Bartosz ponownie zacznie próbować swoich sztuczek i w końcu uwiedzie Olgę? A plotka o ich romansie okaże się jednak prawdą?

Czy Olga faktycznie zdradzi Marka w 3144 odcinku „Barw szczęścia”?

Czy w 3144 odcinku „Barw szczęścia” Olga zachowa się dokładnie tak samo jak Michalina (Anna Pentz) i także zdradzi swojego ukochanego z kolegą z pracy? Czy matka powieli błąd córki i także skrzywdzi Złotych? Czy Marek skończy tak samo jak jego syn Witek?

A może doniesienia o ich romansie i tym, że są kochankami okażą się jedynie wyssanymi z palca i nie będą mieć nic wspólnego z rzeczywistością? A może będzie to wyłącznie chwyt marketingowy, na który zdecydują się wyłącznie dla rozgłosu? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w 3144 odcinku „Barw szczęścia”!