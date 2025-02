Barwy szczęścia, odcinek 3141: Madzia spłaci zwyrodnialca Henryka! Odda mu pożyczone pieniądze, ale tak łatwo nie odpuści

Barwy szczęścia, odcinek 3147: Justin napisze list pożegnalny do Reginy! Wyprowadzi się do Włoch na stałe i zakocha się w tajemniczej Oli?

„Barwy szczęścia” odcinek 3141 - wtorek, 04.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3141 odcinku „Barw szczęścia” Madzia zda sobie sprawę, że po umorzeniu sprawy zboczonego Henryka, jej oprawca może niedługo zgłosić się do niej po pieniądze, które przelał jej na konto jeszcze przed swoim brutalnym atakiem. Tyle tylko, że Banaś nie będzie miała z czego mu ich oddać, gdyż w międzyczasie sama wpadnie w poważne kłopoty finansowe i pojawi się problem.

I choć swoją „pomoc” w tym temacie zaoferuje Oliwce, Tomasz (Jakub Sokołowski), to jednak Zbrowska jej od niego nie przyjmie, gdyż uzna, że jest to wyłącznie ich sposób na milczenie. Ale oczywiście, w 3141 odcinku „Barw szczęścia” nie zostawi Madzi na lodzie i jak podaje swiatseriali.interia.pl sama z własnego konta zrobi jej przelew na potrzebną sumę!

Oliwka pożyczy Madzi pieniądze na spłatę Henryka w 3141 odcinku „Barw szczęścia”!

A gdy w 3141 odcinku „Barw szczęścia” Banaś odkryje, że dostała nieoczekiwane wsparcie, to od razu zapyta Zbrowską, czy to, aby na pewno nie pieniądze od Kępskich, gdyż takich nie będzie chciała przyjąć. Ale przyjaciółka szybko ją uspokoi, że nie ma się czym martwić!

- Bo ja niczego nie chcę od ich rodziny – powie stanowczo Madzia.

- Spokojnie, to moje pieniądze. Radzę sobie w firmie, mogę ci pomóc – zapewni ją Oliwka, po czym poprosi przyjaciółkę, aby jak najszybciej spłaciła Henryka.

Tyle tylko, że w 3141 odcinku „Barw szczęścia” Madzia da Oliwce jasno do zrozumienia, że nie wie, kiedy uda jej się oddać pożyczone przez nią pieniądze. Jednak akurat w tym temacie dla Zbrowskiej nie będzie żadnego pośpiechu! W przeciwieństwie do Kępskiego! Dlatego ostatecznie Banaś oczywiście je przyjmie!

- Tylko ja nie wiem, kiedy będę mogła ci oddać – przyzna otwarcie Banaś.

- Nie przejmuj się, nie ma pośpiechu - zapewni ją Zbrowska.

Madzia odda Henrykowi pieniądze, ale na tym nie poprzestanie w 3141 odcinku „Barw szczęścia”!

I już w 3141 odcinku „Barw szczęścia” Banaś odda je swojemu oprawcy, który finalnie nie poniesie żadnej odpowiedzialności karnej i prawnej za to, co jej zrobił. Ale Madzia i tak nie pozwoli, aby to uszło mu na sucho. Tym bardziej, że skrzywdzonych przez niego, jak i innych zwyrodnialców, dziewczyn będzie więcej. I być może oni także nie poniosą za to żadnej kary. Jednak Banaś zadba o to, aby już więcej nie dopuścili się takich czynów, skoro nie pomoże jej w tym sam wymiar sprawiedliwości.

I już w 3142 odcinku „Barw szczęścia” wspólnie z Oliwką zorganizują specjalny pokaz mody, w którym w roli modelek wystąpią kobiety, skrzywdzone przez takich zboczeńców jak Kępski! A ich akcja odbije się tak szerokim echem, że przyjaciółki pójdą i o krok dalej i przy wsparciu Grażyny (Kinga Suchan) i Weroniki (Maria Świłpa) postanowią zorganizować także i kampanię społeczną!