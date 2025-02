Barwy szczęścia, odcinek 3140: Pokaz mody Madzi i Oliwki zakończy się skandalem. Kontrowersjom nie będzie końca

„Barwy szczęścia" odcinek 3140 - poniedziałek, 03.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Po gwałcie na Madzi jego sprawca, stary Kępski, obwinił za niego swoją ofiarę! Wszystkiemu zaprzeczył i nazwał byłą dziewczynę wnuka (Grzegorz Kestranek) zmyślającą brednie małolatą. Odwracając kota ogonem zrobił z niej kłamczuchę, która zmyśliła gwałt, by nie oddawać mu pożyczonych dwudziestu tysięcy złotych, jego rzekomej inwestycji w jej biznes.

Henryk złożył zeznania i się wykpił w serialu "Barwy szczęścia"

Henryk został wzięty na przesłuchanie przez Kodura (Oskar Stoczyński). Gwałt nazwał paranoją i wymysłami. W komisariacie zrobił z siebie totalną ofiarę... swojej ofiary.

Kontrowersyjny pokaz mody Madzi i Oliwki w 3140. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3140. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Natalia poinformuje Madzię i Oliwkę, że śledztwo w sprawie gwałtu na Banaś zostało umorzone. Henryk nie poniesie żadnych konsekwencji. Madzia będzie tym załamana. Uzna, że wszystko, co do tej pory zrobiła w tej sprawie, przez co przeszła podczas przesłuchania, cała ta odwaga, na którą się zdobyła, była po nic. Oliwka przekona ją, że nie mogą tak zostawić gwałtu! Postanowią go nagłośnić, by pokazać innym skrzywdzonym kobietom, że nie są same. Wpadną na pomysł zorganizowania pokazu mody, mającego stanowić wsparcie dla ofiar gwałtów. Połączą go z bardzo kontrowersyjnym – z pozoru – pomysłem, by modelki, którymi będą zgwałcone kobiety, przeszły po wybiegu w tych samych ubraniach, w których zostały napadnięte. Dziewczyny będą chciały pokazać, że to nie ofiary są prowokatorkami ohydnych ataków.