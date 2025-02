Barwy szczęścia, odcinek 3136: Koniec Asi i Huberta? Z bólem serca zawiadomi go o wyprowadzce

Barwy szczęścia, odcinek 3142: Wielki powrót Kasi do Brzezin. Dojdzie do konfrontacji z rodziną zabitego Szymańskiego

"Barwy szczęścia" odcinek 3136 - wtorek, 25.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3136 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Asia zrozumie, że dłużej nie może walczyć o zadowolenie wszystkich. Chociaż kocha Huberta, to wie, że Marysia nigdy nie zaakceptuje jej jako części ich rodziny. Po długich rozważaniach uzna, że najlepiej dla wszystkich będzie, jeśli wróci z Emilem do swojego mieszkania.

Kiedy Sokalska powie o swojej decyzji Hubertowi, on nie uwierzy w to, co słyszy! W 3136 odcinku serialu "Barwy szczęścia" będzie błagał ukochaną, by jeszcze raz przemyślała swoją decyzję, ale ona pozostanie nieugięta. "To nie jest kwestia miłości, ale tego, co jest najlepsze dla Emila i Marysi" - powie mu z łzami w oczach.

Emil nie zaakceptuje przeprowadzki w 3136 odcinku "Barw szczęścia"!

Kiedy Asia poinformuje syna o tym, że wracają do swojego mieszkania, Emil będzie w szoku! W 3136 odcinku serialu "Barwy szczęścia" chłopak nie będzie mógł zrozumieć, dlaczego matka chce odebrać mu dom, w którym czuje się dobrze i bezpiecznie. Wyrzuci jej, że znów wszystko niszczy i nie liczy się z jego uczuciami! Jak podaje portal światseriali.interia.pl Emil wyzna nawet matce, że zaczął traktować Huberta jak swojego ojca i teraz ta przeprowadzka będzie dla niego ogromną traumą.

- Wracamy do domu, Emil spakuj proszę swoje rzeczy. - Do jakiego domu? Tu jest nasz dom. Tutaj mieszkamy! Pokłóciłaś się z Hubertem? - Nie. Po prostu Marysia wraca od mamy ze Stanów i będzie chciała pobyć tu sama ze swoim tatą... - Hubert jest też moim tatą!

Hubert w 3136 odcinku "Barw szczęścia" zostanie zupełnie sam!

Nieoczekiwanie w 3136 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Hubert straci wszystko, na czym mu zależało. Odejście Asi i Emila będzie dla niego ciosem, ale to nie koniec jego dramatów! W tym samym momencie dostanie telefon z USA, który zmieni wszystko. Była żona poinformuje go, że Marysia postanowiła zostać w Stanach! To oznacza, że Pyrka zostanie zupełnie sam...