Barwy szczęścia, odcinek 3136: Asia zawiedzie dziecko. Emil ją oskarży, że kolejny raz niszczy mu życie

„Barwy szczęścia" odcinek 3136 - wtorek, 25.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Asia będzie mieć już dość zastanawiania się, co przykrego wymyśli dla niej i Emila Marysia po powrocie z USA. W 3136. odcinku serialu "Barwy szczęścia" postanowi wyprowadzić się z synem od Huberta. Zrobi to z miłości do niego, by córka nie zrobiła mu znowu piekła. W 3136. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Hubertowi będzie przykro, że Asia chce się przenieść z Emilem z powrotem do siebie. Ale Sokalska nie będzie widzieć innego wyjścia. Obieca ukochanemu, że to tylko tymczasowe i na pewno jako para przetrwają takie rozstanie.

W 3136. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Emil uzna Huberta za ojca

W 3136. odcinku serialu "Barwy szczęścia" jeszcze tego samego dnia Asia wprowadzi swoje słowa w czyn. Pod nieobecność Huberta powie Emilowi, by się spakował i wytłumaczy, że wyprowadzają się z domu Pyrków. Jej zaskoczony syn zapyta dokąd… Już od tak dawna mieszkają z Hubertem i Agatą (Natalia Zambrzycka), że zdążył zapomnieć o swoim stałym lokum. Nie spodoba mu się decyzja matki i powie jej, że ich dom jest u Pyrków i nigdzie indziej. Asia wprawdzie spróbuje mu wytłumaczyć, że za jej decyzją stoi niechęć Marysi do nich i to, że jest bardzo zazdrosna o swojego tatę, ale Emil zaznaczy, że Hubert jest również jego ojcem.

Zarzuty Emila w stosunku do Asi w 3136. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3136. odcinku serialu "Barwy szczęścia" w sporze z Emilem Asia zwróci mu uwagę, że to przecież nieprawda – Hubert nie jest jego tatą, jednak jej syn wyliczy argumenty, które przemawiają za jego racją. Przypomni mamie, że Pyrka nauczył go grać na gitarze, zabrał go na biwak i wykazuje zainteresowanie jego sprawami, a przede wszystkim on chce, by był jego ojcem, podobnie jak sam Hubert. Asia będzie dalej naciskać na wyprowadzkę, nie zważając na opinię Emila. Chłopak w końcu nie wytrzyma:

- Wszystko się zmieni, jak się wyprowadzimy. Nie chcę, żebyśmy znowu byli sami. Kolejny raz wszystko niszczysz!

Kolejny raz? Co takiego Asia zniszczyła poprzednio? Co jej syn będzie miał na myśli…?

