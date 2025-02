Barwy szczęścia, odcinek 3136: Asia rozstanie się z Hubertem z miłości. Ustąpi miejsca Marysi

„Barwy szczęścia" odcinek 3136 - wtorek, 25.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Marysia od dawna marzy o tym, żeby mieszkać z mamą (Olga Jankowska) w USA. Tym bardziej, że w ogóle nie akceptuje Asi i Emila, którzy zamieszkali u niej w domu. Hubert sprzeciwia się temu pomysłowi. Razem z Asią tracą już siły z powodu krnąbrnego zachowania Marysi, ale jej tata nie chce, by mieszkała w Stanach i tam chodziła do szkoły. Zastanawiał się, czy pozwolić jej na przedłużenie wakacyjnego pobytu, ale wystraszył się – i Sokalska także – że jeżeli tego nie zrobi, to córka nie da im żyć po powrocie.

W 3136. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Asia powie Hubertowi o wyprowadzce

W 3136. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Asia zaskoczy Huberta nieoczekiwaną decyzją. Oznajmi mu nagle, że z Emilem wyprowadzają się od niego i wracają do swojego mieszkania. Sokalska będzie miała już dosyć strachu o to, jak Marysia – kiedy wróci z USA – będzie reagować na każdą rzecz, jaką zrobi i na każde jej słowo. Ale przede wszystkim będzie chciała zaoszczędzić Pyrce dodatkowego stresu. Najwyraźniej jeszcze nie pora na to, by razem mieszkać. Hubert nie będzie zadowolony z tego, co usłyszy, ale Asia wytłumaczy mu to najłagodniej, jak będzie umiała:

- Nie chcę, żebyś cierpiał. Nadal jesteśmy razem, ale Marysia tego nie akceptuje. Wspólne mieszkanie przerabialiśmy już rok temu. I jak się skończyło...?

W 3136. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Asia pocieszy Huberta

W 3136. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Hubertowi nie uda się przekonać Asi, by jednak zostali u niego i Agaty (Natalia Zambrzycka). Podjęli przecież wiele prób, by Marysia przyzwyczaiła się do Sokalskiej i nic to nie dało. Asia pocieszy ukochanego, że wszystko będzie dobrze i na pewno przetrwają także i to:

- Tyle już razem przeszliśmy, tyle różnych prób. Teraz też sobie poradzimy.

(cytaty za Swiatseriali.interia.pl)