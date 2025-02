Barwy szczęścia, odcinek 3135: Ślub Józefiny i Andrzeja! To ona będzie kolejną panną młodą w rodzinie

Barwy szczęścia, odcinek 3135: Józefina przed ślubem Cezarego wygłosi przemowę o Natalii. Opowie gościom, co sądzi o synowej - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3135 - poniedziałek, 24.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3135 odcinku „Barw szczęścia” córki Małgorzaty i Jerzego wreszcie staną na ślubnym kobiercu, a wszyscy w końcu doczekają się zjawiskowych ślubów Natalii i Cezarego, a także Malwiny i Hermana. W tym także i Józefina, która w końcu zaakceptuje wybrankę syna, a wszystko dzięki Andrzejowi, a nawet bardziej Małgorzacie, która postanowiła ich ze sobą zeswatać i to z pozytywnym skutkiem!

A to dlatego, że Rawiczowa naprawdę zakochała się w Zastoi-Modelskim i to z wzajemnością, dzięki czemu wreszcie odczepiła się od Zwoleńskiej i Rawicza i skupiła się na własnym szczęściu, wynikiem którego były jej zaręczyny z milionerem. A jak okaże się i w 3135 odcinku „Barw szczęścia” będzie i ślub, który już zacznie zapowiadać przyszła panna młoda!

Józefina zapowie swój ślub z Andrzejem w 3135 odcinku „Barw szczęścia”!

W 3135 odcinku „Barw szczęścia” Małgorzata aż nie będzie mogła nacieszyć się szczęściem Natalii i Cezarego, jak i Malwiny i Hermana. Tym bardziej, iż doskonale będzie wiedziała, ile musieli oni przejść, aby znaleźć się w tym miejscu, także i z winy Józefiny!

Ale to będzie już przeszłość, gdyż u boku Andrzeja, zakochana Rawiczowa stanie się zupełnie innym człowiekiem, z czego i Zwoleńska doskonale zda sobie sprawę. Dlatego jak podaje swiatseriali.interia.pl już w 3135 odcinku „Barw szczęścia” zacznie wypytywać i o ich ślub, który matka Cezarego oczywiście potwierdzi, dając jasno do zrozumienia, że to ona będzie kolejną panną młodą w powiększonej rodzinie Marczaków!

- Trochę to trwało, ale oni naprawdę są ze sobą szczęśliwi… To co? Kolejne wesele twoje? - zaduma się Małgorzata, a Józefina wszystko potwierdzi!

Rawiczowa będzie kolejną po Natalii i Malwinie w rodzinie Marczaków w 3135 odcinku „Barw szczęścia”!

I tak w 3135 odcinku „Barw szczęścia” po Natalii i Malwinie, to Józefina jako następna w kolejce stanie na ślubnym kobiercu wraz z Andrzejem. A rodzina Marczaków stanie się świadkami kolejnej pięknej uroczystości w swoim gronie, gdyż przecież Rawiczowa już po zaręczynach z Zastoją-Modelskim oficjalnie ich do nich włączy, a po ślubie Cezarego ze Zwoleńską to już w ogóle. I już w 3135 odcinku „Barw szczęścia” zaprosi Małgorzatę i na swój ślub z milionerem!