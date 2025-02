Barwy szczęścia, odcinek 3129: Jajko po wiedeńsku kością niezgody między Józefiną a Andrzejem! Rawiczowa oszaleje z zazdrości – ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3129: Definitywny koniec Celiny i Łukasza! Odda mu klucze do mieszkania i zniknie z jego życia

Barwy szczęścia, odcinek 3129: Ślub Józefiny na saniach w Finlandii! Andrzej porwie ją tam, by nie wyszły na jaw jego problemy finansowe

Barwy szczęścia, odcinek 3129: Celina ostrzeże Agnieszkę przed Łukaszem! Ujawni, co tak naprawdę łączy go z Kasią – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3129 - piątek, 14.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Marczakowie uwierzyli w wielką przemianę Józefiny. Małgorzata (Adrianna Biedrzyńska) stwierdziła nawet, że Andrzej to szczęściarz. Dżo przyznała, że najbardziej w jej życiu liczy się „cudowny syn” (Marcel Opaliński), stadnina, wnuk (Władysław Łaczkowski) i miłość. Ale czy ta przemiana to już rzeczywiście na zawsze…?

W 3129. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Józefina zacznie być zazdrosna o Andrzeja

W 3129. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Józefina zacznie pokazywać swoją dawną twarz zjadliwej hrabiny. Zejdzie na śniadanie sama, bo Andrzej już będzie na dole w salonie. Rawiczowa zobaczy go jedzącego z Sofią – która będzie miała chwilę dla siebie, kiedy Czarek będzie spał – i poczuje ukłucie zazdrości, choć nie będzie mieć po temu żadnych podstaw. Dżo zauważy kąśliwie, że poranny posiłek jest ważną częścią życia i wolałaby jeść je wspólnie z nim. Przywołany do porządku Zastoja-Modelski stanie na baczność i przyrzeknie, że to się już nigdy nie powtórzy:

- Na co masz ochotę? Wszystko dla mojej hrabiny! - postanowi się zrehabilitować.

Spięcie Józefiny z Andrzejem o jajko w 3129. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3129. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Andrzej będzie się starał udobruchać Józefinę i zapyta ją, czy smakowało jej jajko po wiedeńsku.

- Smakowałoby mi lepiej, gdybym nie jadła go sama – odpowie naburmuszona Dżo.

- No przecież dotrzymałem ci towarzystwa – odpowie z wyrzutem Andrzej, który swoje jajko spałaszował z Sofią.

- „Dotrzymałem ci towarzystwa” – przedrzeźni go narzeczona ewidentnie nie w humorze. - Wspólny posiłek to powinna być dla ciebie przyjemność – napomni go.

- Wybaczysz mi ten nietakt? Nie chciałem być niegrzeczny wobec Sofii. Czaruś spał, ona była od rana na nogach... – wytłumaczy się Andrzej całując ją w rękę.

- Może o to właśnie chodzi… - powie zagadkowo Dżo.

Okaże się, że o Sofię tu chodzi… Zastoja-Modelski zdziwi się, podejrzewając ze śmiechem, że może Józefina jest o niego zazdrosna. Ona obieca mu, że zaraz o tym porozmawiają, ale najpierw się ubierze i władczym tonem każe mu sprzątnąć ze stołu:

- Porcelana nie do zmywarki. Ręcznie! - poinstruuje Andrzeja wychodząc.

