Barwy szczęścia, odcinek 3129: Celina ostrzeże Agnieszkę przed Łukaszem! Zdradzi jej, co tak naprawdę łączy go z Kasią – ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3129 - piątek, 14.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3129 odcinku „Barw szczęścia” Celina wpadnie do Łukasza, aby po ich rozstaniu, oddać mu klucze do jego mieszkania. Tyle tylko, że nie zastanie go w domu, gdyż w tym czasie Sadowski wybierze się ze stęsknionym Ksawerym (Bartosz Gruchot) na widzenie do wciąż przebywającej w areszcie Kasi. Ale w 3129 odcinku „Barw szczęścia” Brońska wcale nie znajdzie się w środku sama, gdyż natknie się tam już na Agnieszkę, która po odbiciu jej faceta szybko się u niego zadomowi, co będzie dla niej niemałym szokiem, z czego siostra Sadowskiej od razu zda sobie sprawę. Dlatego już na wstępie zacznie ją za to przepraszać!

- Nie wiedziałam, że między wami było aż tak na poważnie… - zacznie Agnieszka.

Celina zniechęci Agnieszkę do Łukasza w 3129 odcinku „Barw szczęścia”!

Ale Brońska w 3129 odcinku „Barw szczęścia” nie da po sobie poznać, że ją to rusza. A wręcz przeciwnie, będzie robić dobrą minę do złej gry, czym wzbudzi u Agnieszki jeszcze większe poczucie winy i wyrzutów sumienia, o co w sumie tak naprawdę będzie jej chodzić!

- Bez przesady, nie aż tak znowu „na poważnie” – skłamie Celina, dla której jednak relacja z Łukaszem była tak naprawdę czymś więcej niż tylko umową.

- Naprawdę mi głupio... że to przeze mnie się to rozpadło. Nie do końca zdawałam sobie sprawę… - kochanka Sadowskiego nie odpuści, ale jej poprzedniczka nie pozwoli jej nawet dokończyć i od razu wejdzie jej w słowo - Było, minęło!

I w tym momencie w 3129 odcinku „Barw szczęścia” Celina postanowi zrewanżować się swojej rywalce! Do tego stopnia, że ostrzeże Agnieszkę nie tylko przed Łukaszem, ale także i jej siostrą Kasią, która wciąż będzie jego żoną! I w końcu osiągnie swój cel, gdyż finalnie wzbudzi u nowej kochanki Sadowskiego prawdziwy niepokój, choć ta oczywiście nie da jej tego po sobie poznać!

- Mam nadzieję, że będziesz miała więcej szczęścia… Ja byłam tylko plastrem na ranę po Kaśce! Tyle ich jeszcze łączy… - nakręci ją Brońska.

- Na tym etapie łączy ich już tylko Ksawery... Kaśka kocha Mariusza, Łukasz to akceptuje… - wstawi się za nim Agnieszka.

- Wiesz, jak jest z uczuciami: stara miłość nie rdzewieje. Ale co ja tam wiem… - ostrzeże ją Celina, czym wzbudzi u niej ziarnko niepokoju!

Siostra Kasi znajdzie się w kropce w 3130 odcinku „Barw szczęścia”!

Do tego stopnia, że już w 3130 odcinku „Barw szczęścia” Agnieszka zacznie mieć poważne wątpliwości, czy aby na pewno jej związek z Łukaszem ma sens, a przede wszystkim przyszłość. I mimo iż Sadowski już wcześniej zapewni ją, że Kasia to dla niego już zamknięty rozdział, to po słowach Brońskiej już nic nie będzie dla niej takie oczywiste. Ale już w 3130 odcinku „Barw szczęścia” jej ukochany nawet nie pozwoli jej o tym myśleć. I tak zaangażuje się w ich relację, że prędko rozwieje jej obawy, udowadniając przy tym, że naprawdę myśli o niej na poważnie, tak jak wcześniej sam ją zapewniał. A nie jak przedstawiła jej to Celina!