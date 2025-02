Barwy szczęścia, odcinek 3121: Agnieszka przejmie opiekę nad Ksawerym! Łukasz nie poradzi sobie bez jej pomocy - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3122: Te dowody pozwolą uniewinnić Mariusza. Tylko on opuści areszt - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3121 - wtorek, 04.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3121 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Agnieszka na całego wejdzie w rolę opiekunki dla Ksawerego. Jej ciepło i zaangażowanie sprawią, że chłopiec poczuje się przy niej bezpiecznie, mimo nieobecności matki. Łukasz, widząc, że nie daje rady pogodzić pracy z opieką nad synem, zwróci się do Agnieszki o pomoc. Ich relacja zacznie się zacieśniać, co nie umknie uwadze otoczenia.

Kasia wciąż nie wyjdzie z aresztu w 3121 odcinku "Barw szczęścia"

Niestety, w 3121 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Kasia nadal będzie siedzieć w areszcie, oskarżona o zabójstwo Szymańskiego. Mimo starań bliskich, sytuacja prawna Kasi nie poprawi się. Jej nieobecność będzie dotkliwa dla wszystkich, zwłaszcza dla Ksawerego, który będzie tęsknił za mamą. Agnieszka, widząc smutek chłopca, postara się wypełnić tę lukę, oferując mu swoje wsparcie.

Łukasz i Agnieszka stworzą nową rodzinę z Ksawerym w 3121 odcinku "Barw szczęścia"?

W 3121 odcinku serialu "Barwy szczęścia" relacja między Łukaszem a Agnieszką nabierze rumieńców. Wspólna opieka nad Ksawerym zbliży ich do siebie, a spędzany razem czas na wakacjach sprawi, że zaczną dostrzegać w sobie nawzajem oparcie. Łukasz doceni zaangażowanie Agnieszki w życie jego syna, co może być początkiem nowego etapu w ich relacji. Czy zdecydują się stworzyć razem rodzinę dla Ksawerego? Odpowiedź na to pytanie poznamy w kolejnych odcinkach serialu "Barwy szczęścia".

